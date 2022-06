Conociendo a DETODOEXPRES.COM, especialistas en cine, cine clásico, pósteres y merchandising Emprendedores de Hoy

Cada vez son más las personas que descubren el mundo del cine y de las series. Según van pasando los años, este hobby se está expandiendo por todos los lugares del mundo, tanto en personas más jóvenes como en las más mayores. Es por eso que, detodoexpres.com se ha convertido en una de las tiendas más reconocidas en este ámbito.

En la actualidad, con la revolución de las plataformas donde se pueden ver las tramas o historias de cine que a la audiencia le apetezca, a su propio ritmo, se ha generado mucho más interés en la población sobre la cinematografía. Ahora, se están poniendo de moda todas esas películas que hacía tiempo que algunas personas habían olvidado, o que, en su defecto, desconocían que existían o podían conseguir online. Cada vez más, se puede ver como no paran de crecer las ventas tanto de películas clásicas como de series de las que siempre se ha escuchado hablar, pero no se habían visto hasta el momento.

En DETODOEXPRES, se da cabida a todas las personas, puesto que, tras su larga trayectoria profesional, conocen a los clientes y todos ellos son parte de su día a día. Por eso, saben lo que busca una persona y lo que espera encontrar dentro de su tienda online de películas. Por eso mismo, han desarrollado una tienda en la que los clientes tendrán artículos de todo tipo de categorías y de estilos que no dejan indiferente a nadie.

¿Qué se puede encontrar en DETODOEXPRES? Esta firma ha conseguido abarcar muchos tipos de productos para que los amantes de la cinematografía puedan adquirir los que más les gusten o los que son más complicados de conseguir. Estos se pueden diferenciar mediante las siguientes secciones:

Categoría especial de películas Dentro de esta sección, existen muchas subcategorías, en las que el cliente podrá adquirir todos los tomos que desee, ya que el equipo de DETODOEXPRES sabe que es un poco difícil llegar a una tienda en la que tengan ciertos géneros porque son algo complicados de encontrar. Por ejemplo, entre otros, se puede encontrar cine clásico para coleccionistas o cine de ciencias ocultas, todo un descubrimiento para quien guste de las historias de este formato. También incluyen en su amplio catálogo cine edición de lujo para todos aquellos a quien les encanta tener su saga de todas las clases; y un sinfín más de estilos y promociones, como un 2X1 o un 3X2 en miles de películas.

Promociones Siempre suelen tener promociones para todos los usuarios a los que les gusta ahorrarse un dinero, adquiriendo más productos. Por eso, desde DETODOEXPRES invitan a los clientes a echar un vistazo a sus secciones de promociones para que puedan ver cómo conseguir esa película que les falta o ese peluche que desean adquirir, pudiendo hacer las combinaciones de promociones como quieran.

Series de televisión Sobre esta sección, los expertos de DETODOEXPRES son de los que creen que todas las series deben tener un hueco en esa estantería estrella de casa. Tienen series clásicas, así como muy modernas, para que uno no se olvide de esas escenas tan emblemáticas de cada una de ellas.

Pósteres En la categoría de pósteres de esta tienda, hay mucha variedad para aquellas personas a las que les encante decorar su habitación o su casa con las mejores imágenes de sus personajes favoritos.

Antiguamente, sí que era mucho más fácil encontrar pósteres en cualquier tienda o supermercado de marcas conocidas, pero ahora resulta un poco más complicado. Esto último es algo que soluciona DETODOEXPRES, ya que gracias a su extensa variedad de pósteres para todos los gustos, es posible decorar las habitaciones como nunca antes se había hecho. Tienen de todas las clases, desde pósteres y cuadros en 2D y 3D hasta pósteres de ciudades o educativos.

Merchandising Una de las secciones de esta tienda que les gusta más a todos los clientes es esta. Tanto para uno mismo, como para realizar un regalo a esa persona especial, son artículos muy preciados por las personas a quienes les encanta una película o un villano en cuestión. Desde DETODOEXPRES, siguen trabajando en esta categoría, porque quieren dar lo mejor al cliente, el mejor merchandising del mercado actual en lo que a cine se refiere.

Tienen peluches, así como llaveros para llevar siempre a ese personaje favorito, entre muchas otras cosas.

Libros Otra parte que les gusta trabajar es la de los libros. Piensan que no hay nada mejor que un libro para conocer historias y dejarse llevar junto al protagonista de la trama. Por eso, sus libros de cine son de los artículos más vendidos.

Un buscador que mejora la experiencia de visita a la tienda online Teniendo todo lo anterior en cuenta, en DETODOEXPRES cuentan con multitud de referencias para que los grandes enamorados del audiovisual hagan sus días mucho más especiales. Con este mismo propósito, han adaptado un buscador para que el usuario pueda filtrar en toda la web sin que tenga que estar pasando por todas las categorías, por lo que podrá poner tanto el personaje como la película o serie que está buscando y le saldrá todo lo relacionado con dicha búsqueda.

En DETODOEXPRES, quieren hacerle la vida más fácil al cliente y agrupar todos sus gustos en una misma tienda para que no se le haga tan complicada su búsqueda. Quienes tengan cualquier pregunta o necesiten información acerca de cualquier producto o artículo de toda la tienda, pueden ponerse en contacto con el equipo y estos les ayudarán sin ningún tipo de compromiso. Su horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 9 a 14, y de 16 a 17:30 horas.

En DETODOEXPRES, tienen una larga lista de referencias para todas aquellas personas que se quieran dejar llevar por la magia del cine y las series. Una experiencia única que completan con la posibilidad de suscribirse a su boletín de noticias, donde incluyen la información de todo lo que vaya pasando, tanto en la actualidad, como en toda su tienda.



