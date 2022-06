Los disparos intempestivos pueden evitarse con el uso de un adecuado dispositivo de protección diferencial Comunicae

miércoles, 1 de junio de 2022, 16:38 h (CET) Ante la demanda de consumo eléctrico, los disparos intempestivos han aumentado y se dan cada vez con más frecuencia. Esto es, en parte, por el aumento de equipos electrónicos, ya sea en una empresa o en una vivienda. Por ello, es imprescindible tener un mecanismo apropiado de protección diferencial, según Schneider Electric Este aumento de aparatos electrónicos, tanto en entornos terciarios como en los industriales que, además, suelen estar conectados a una misma instalación, produce disparos del interruptor diferencial. Una alteración de la que no siempre se conoce el motivo. Este tipo de disparos puede ocasionar efectos negativos para la instalación eléctrica. Entre los más frecuentes se encentra el disparo por “simpatía” que, puede ser resultado de instalaciones de baja tensión con muchos aparatos electrónicos conectados o corrientes de fuga en instalaciones extensas.

¿Qué se puede hacer para prevenir los disparos intempestivos y evitar el mal funcionamiento del interruptor diferencial?

Para conseguir reducir o evitar los disparos intempestivos hay que tener en cuenta, entre otras, la sensibilidad de los diferenciales, el tiempo de disparo y el tipo de dispositivo de protección diferencial.

Las consecuencias de los disparos intempestivos para una instalación eléctrica pueden llevar a un mal funcionamiento del interruptor diferencial. Esto, además, puede agravar la seguridad de la instalación, los aparatos electrónicos e incluso de las personas. Para evitar esto, la tecnología Superinmunizada Acti-9 de Schneider Electric protege y reduce los disparos intempestivos, gracias a su combinación de autoprotección e inmunización. Una opción perfecta para proteger circuitos de motor, de corriente continua y fugas a tierra.

El modelo Acti-9 de Schneider cumple con las normas de protección diferencial sobre Interruptores Automáticos Diferenciales (UNE-EN 61009) e Interruptores Diferenciales (UNE-EN 61008). Además de su eficiencia y seguridad, la instalación, sus materiales y la experiencia para el usuario, hacen de este modelo la opción idónea.

