Estudio de Sortlist revela que el presupuesto no influye en el desarrollo de páginas web para pymes

miércoles, 1 de junio de 2022, 16:42 h (CET) Estamos en 2022 y el mundo vuelve lentamente a un sentido de normalidad. Entre los más afectados por la pandemia se encuentran las pequeñas y medianas empresas (pymes), cuyos presupuestos de marketing aún se tambalean por los efectos de covid-19 y frenan su transformación digital ¿Hay todavía pymes que no tengan página web en 2022? ¿Cuál fue la mayor motivación para que las empresas invirtieran en un sitio web? La empresa de matchmaking B2B Sortlist encuestó a 1.000 empresas de 5 países (España, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Francia) sobre sus planes de digitalización para responder a estas mismas preguntas.

El panorama sigue siendo optimista para el ámbito del desarrollo de sitios web, ya que casi la mitad de las empresas encuestadas (44 %) afirma tener un sitio web, aunque en el top 3 también se ven pequeñas empresas sin sitios web o que no tienen previsto desarrollar uno. Francia y España son los dos mercados que lideran el número de pymes con sitio web, lo que contrasta con el estudio anterior, en el que los Países Bajos y Alemania encabezaban la lista.

Entre las conclusiones del estudio se encuentran las siguientes:

La falta de presupuesto ya no está entre las tres primeras razones para no tener un sitio web.



Acontecimientos mundiales como la pandemia y la guerra ruso-ucraniana no tuvieron impacto en los presupuestos de marketing, excepto en España.



Casi la mitad de las empresas encuestadas (47 %) afirma que sus sitios web son responsive para móviles.



El contenido de calidad sigue siendo la prioridad número uno de las páginas web para pymes.



Las pymes españolas son las que más han invertido en marketing en general tras invertir en sus páginas web.



Casi el 40 % de las empresas que invirtieron en un sitio web después de la pandemia dicen que fue menos costoso de lo esperado.



La creación de páginas web para pymes es el principal componente que impulsa las inversiones en marketing y transformación digital.



Se puede leer el informe completo aquí: https://www.sortlist.es/blog/transformacion-digital/

Acerca de Sortlist

Sortlist es el mayor mercado de Europa en el sector del marketing. La empresa se fundó en 2014 en Bélgica como una startup para facilitar las compras B2B en el sector del marketing. Hoy en día, Sortlist tiene oficinas en siete países.

