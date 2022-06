¿Cómo atraer a los turistas chinos? Por StarPay Emprendedores de Hoy

miércoles, 1 de junio de 2022, 10:02 h (CET)

La mitad de los turistas de alto impacto que viajan a España son asiáticos. Tan solo los turistas chinos representan un 39 % de ese tipo de turismo, según un informe elaborado por Boston Consulting Group. Debido al beneficio económico que esto trae al país, el Instituto de Turismo de España ha puesto mayor énfasis en mejorar las condiciones para los turistas en aspectos como adaptarse a sus medios de pago, el idioma, las comodidades y la seguridad.

La empresa StarPay ha puesto el foco en este nicho de mercado desarrollando una solución para adaptar a los comercios españoles a dichos medios de pago, facilitando así que el turista pague como lo hace en su país de origen, suponiendo esto un aumento en el ticket medio, beneficiando así al comercio local.

¿Qué hacer para atraer al turista chino? A la hora de pagar, los asiáticos se enfrentan a dos grandes problemas. El primero es que no son usuarios habituales de Visa y Mastercard y por lo general los comercios europeos no están adaptados a sus medios de pago, por lo que se ven muy limitados. En segundo lugar, suelen ser el objetivo de los ladrones en las zonas turísticas cuando llevan efectivo. Por este motivo, este público suele buscar negocios adaptados a sus medios de pago.

En el caso chino, Alipay es la más importante. Utilizada por más de 1.000 millones de usuarios, la plataforma es la líder global en cuanto a pagos online y offline a través de códigos QR. En el mercado mandarín también destaca WeChat Pay, con 900 millones de usuarios. Este servicio digital pertenece a la aplicación de mensajería WeChat, la más grande del mundo tras WhatsApp y Messenger.

Otros medios de pago recomendados son Kakao Pay, Dana, Gcash, TrueMoney… La primera cuenta con 34 millones de usuarios en Corea del Sur. Dana, al igual que muchos otros medios de pago asiáticos que incorpora StarPay a su PSP (plataforma de servicios de pago), se ha convertido en el medio de pago habitual en Indonesia, un país con más de 200 millones de usuarios. De hecho, StarPay integra wallets de todo el mundo, ofreciendo a los comercios una solución unificada.

¿Qué buscan los consumidores asiáticos en los lugares de compra? Para atraer a los consumidores asiáticos, los negocios deben romper las principales barreras existentes, la de la comunicación; teniendo una visibilidad mínima en el ecosistema digital asiático y, la del pago, adaptándose a sus medios de pago. En este sentido, el sistema de pagos de StarPay permite a los clientes asiáticos pagar en su propia moneda y automáticamente el dinero ingresará en euros a la cuenta del comercio. Además, la plataforma permite ver de forma inmediata que el pago se ha realizado. Su funcionamiento está disponible para ambas modalidades de venta: presencial y online. Para la primera modalidad se ofrecen terminales de punto de venta, integración en los sistemas del comercio y QR impreso. Para la segunda resultan ideales las aplicaciones multidioma, los plugins para e-commerce y las tiendas en redes sociales.

Más de 300 millones de comercios en todo el mundo reciben dinero a través de monederos electrónicos, por lo que empresas y autónomos deben sumarse a esta tendencia si quieren aumentar sus ventas y fomentar la presencia de turistas chinos, que son los protagonistas del turismo asiático.



