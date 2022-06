¿Cómo reclamar tarjetas revolving?, el soporte de Afectados Tarjetas Revolving Emprendedores de Hoy

Uno de los métodos de pago más utilizados en la actualidad son las tarjetas revolving. Estas consisten en un tipo de tarjeta de crédito en la que todas las transacciones realizadas a través de ella son aplazadas automáticamente.

Dicha modalidad tiene como función ofrecer al usuario una forma de realizar los pagos en plazos cómodos y adaptados a su situación económica. No obstante, este tipo de tarjetas pueden acarrear una alta acumulación de intereses que puede perjudicar en varios aspectos al usuario de la misma.

En este contexto, el equipo de asesores financieros Afectados Tarjetas Revolving se especializa en asistir y asesorar a las personas cuyos intereses han sido generados y acumulados a niveles excesivos y deseen reclamar tarjetas revolving.

¿Qué son las tarjetas revolving? Las tarjetas revolving son consideradas una variación de las tarjetas de crédito con las que se pueden realizar compras y financiamientos, sin tener que pagar una cuota mensual vencida, como es el caso de las tarjetas de crédito convencionales. Estas tienen la particularidad de generar un interés por pago aplazado, como un tipo de crédito menor que debe ser pagado después.

El usuario tiene la posibilidad de elegir qué tipo de porcentaje de saldo pendiente desea o puede devolver mensualmente, siempre y cuando esté dentro de los parámetros asignados de acuerdo a la función de la tarjeta o entidad bancaria. Sin embargo, muchas veces los usuarios desconocen que la fracción de estos pagos puede llegar a generar hasta un 25 % de intereses.Este elevado porcentaje es considerado como usura por la legislación española, por lo que existe la posibilidad de reclamar el dinero en estos casos.

La forma de reclamar tarjetas revolving En la actualidad, cada vez son más las personas que se interesan en reclamar tarjetas revolving. Sin embargo, este procedimiento requiere la asistencia de profesionales especializados que puedan orientar al afectado en la mejor forma de llevar a cabo su reclamación.

Ante esto, los asesores financieros de Afectados Tarjetas Revolving se han consolidado como una de las principales alternativas de quienes desean llevar a cabo este tipo de procedimientos. Este equipo se ocupa del caso en su totalidad, brindando una consulta y estudio gratuito de forma online o presencial. Asimismo, han destacado en el sector por no solicitar anticipo para atender los casos, realizando el cobro de sus honorarios una vez que el dinero reclamado se haya recuperado.

Todos estos aspectos han permitido a Afectados Tarjetas Revolving diferenciarse de la competencia y convertirse en una de las principales alternativas especializadas en reclamar tarjetas revolving, con un gran número de casos de éxito en el territorio de Castilla y León.



