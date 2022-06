El primer DJ español que hace historia realizando un mashup en el Puente de Brooklyn Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 15:56 h (CET)

En la industria de la música, el DJ español Mr. Gómez se ha convertido en uno de los referentes del sector, con un estilo original y único que lo ha llevado a actuar en algunos de los mejores locales de la ciudad de Nueva York. De hecho, ya son varios años los que lleva trabajando en esta emblemática metrópoli, llevando su música a sitios tan famosos y simbólicos como el Puente de Brooklyn y Times Square.

Con todo esto, Diego Laruelo, bajo su nombre artístico Mr. Gómez, se ha convertido en el primer DJ español en hacer un show allí, ganándose el respeto y reconocimiento de los neoyorquinos.

Un DJ que hace historia en una de las ciudades más importantes del mundo Después de años de trayectoria en su trabajo, Mr. Gómez llegó a Nueva York para convertirse en uno de los DJ más reconocidos de la ciudad. Su extraordinaria capacidad para leer y entender las pistas, su creatividad para mezclar canciones y su manera de conectar con las personas que tiene delante han sido de las características que le han dado el reconocimiento y el respeto que ahora mismo tiene en esta ciudad.

Su estilo musical es sumamente amplio y es capaz de pinchar desde el tech house más sofisticado hasta lo más sonado del mundo del reggaeton. De hecho, actualmente es DJ residente de lo que se considera la mejor fiesta de reggaeton de todo Nueva York, la 1900 Group. Además, fue el estilo musical con el cual hizo historia, convirtiéndose en el primer DJ español en realizar un mashup en el emblemático Puente de Brooklyn, en el Times Square y en un Roof Top de West Village, con una performance que mezclaba de manera artística y creativa canciones nuevas y antiguas.

La proyección internacional del DJ Mr. Gómez La exitosa carrera de Mr. Gómez no se ha limitado solo a la de DJ, sino que también ha realizado otros proyectos igualmente importantes que lo consolidan como un artista versátil e integral. En 2019, por ejemplo, comenzó un proyecto que consistió en la grabación de una canción con los músicos del metro de Nueva York. Actualmente, el resultado se puede encontrar en el canal de YouTube del artista.

Por otro lado, es también el fundador de una compañía, por medio de la cual ofrece ayuda a los neoyorquinos para organizar fiestas en la ciudad. Además, es promotor de muchas discotecas, donde con su estilo característico y su gran habilidad para las mezclas hace que miles de personas puedan disfrutar de un momento extraordinario.

Actualmente, Mr. Gómez se proyecta como un artista internacional tras su éxito en New York. Este DJ ha confiado en su talento y ha llevado al mundo su exclusivo toque español.



