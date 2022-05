Láser Stop: el láser antitabaco con mejores resultados en España

Láser Stop está fundada por un grupo de profesionales con más de 17 años de experiencia empresarial, y que, tras comprobar el uso de las nuevas tecnologías purificadoras e indoloras del láser en la salud. Se especializaron en el tabaquismo y crearon una terapia para combatir no solo la adicción, sino los efectos secundarios al dejar la nicotina como lo son: el estrés, la ansiedad y las fluctuaciones de peso El equipo de Láser Stop está certificado con el título de Técnica Láser Antitabaco que otorga la Asociación OIS (Ministerio del Interior Nº165.002). Además, la tecnología láser que utilizan es de última generación con certificados de la CE. Para ofrecer siempre un servicio completo, entre sus profesionales destacan psicólogos, expertos láser y nutricionistas que ya han tratado con más de 3.000 pacientes y quienes han sentado las bases para crear la terapia láser antitabaco, la cual cuenta con un 94% de efectividad.

Láser Stop lucha contra el tabaquismo de la mano de un dispositivo que transforma la energía de un rayo en radiación electromagnética, lo cual no es químico y no genera ningún tipo de dolor, ardor o malestar. Emitiendo esta energía lumínica de gran pureza, que, al estimular las terminaciones nerviosas adecuadas, hace que el cuerpo segregue endorfinas (hormona de la tranquilidad) y esto hace un sea más fácil pasar el síndrome de abstinencia y la desintoxicación, mientras controla los niveles de ansiedad y estrés. No se considera un procedimiento médico y se asemeja a la acupuntura, pero sin dolor y potenciada por la tecnología del láser.

Como siempre los profesionales contra la lucha del tabaquismo recalcan que los más importante es estar decididos a dejar el tabaco. Como en toda terapia, hay un porcentaje de responsabilidad que recae en el compromiso de los pacientes. Láser Stop destaca porque en tan solo dos sesiones, de media general, ha conseguido que cientos de personas en España dejen atrás la adicción al tabaco. Esto porque, según lo explica su equipo, es una terapia que mezcla la potencia purificadora del láser con los puntos nerviosos correctos asegurando que su efecto sea más inmediato y directo.

Láser Stop tiene clínicas por toda España y en algunas comunidades existe la posibilidad de pedir una terapía antitabaco a domicilio. Estos servicios son con los cuales sus fundadores y miembros de equipo quieren continuar difundiendo su lucha contra el tabaquismo.