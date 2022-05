Tattoox: La startup, conocida como el tinder del tatuaje, que ha crecido un 1400% en cinco meses Comunicae

martes, 31 de mayo de 2022, 17:22 h (CET) Tattoox es una plataforma de matching para encontrar al tatuador ideal para cada persona, teniendo en cuenta diferentes requisitos: ciudad, estilo de tatuaje, presupuesto, etc. Durante este 2022, han pasado de tener una cartera de tatuadores de 100 artistas en Barcelona, a más de 700 tatuadores entre Barcelona, Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla y Málaga La Comisión Europea publicó un estudio en el año 2016 que reveló que el 12% de los ciudadanos europeos tenían, como mínimo, un tatuaje. Mientras que en el 2002 solo había un 5% de personas tatuadas. Unas cifras que podrían ser conservadoras siguiendo los números de la Escuela Superior de Dibujo Profesional (ESDIP) que aseguran que en las generaciones millennials y posteriores, casi uno de cada dos personas están tatuadas ya. Y este aumento no parece que vaya a frenar.

El mercado del tatuaje está en continuo crecimiento. Aun así, la profesionalización de la industria es lenta por las características específicas del ecosistema del tatuaje. El tattoo, conceptualmente, se mueve entre el producto de mercado y la obra de arte. Esto, sumado a la estigmatización social en la que sigue viviendo, provoca que sea muy difícil crear una infraestructura potente que regularice eficientemente la industria del tatuaje. Los fundadores de Tattoox, como amantes de la cultura del tatuaje, identificaron esta problemática y han convertido una de sus pasiones en su nueva meta.

Nuevos retos, mismos objetivos

Tattoox empezó a operar en diciembre siendo los cinco fundadores, los únicos trabajadores de la empresa. Cinco meses después, el equipo ya cuenta con veinte personas y calculan ser cuarenta para principios del 2023. Este gran crecimiento viene precedido por un objetivo principal: profesionalizar la industria del tatuaje. Los retos son cada vez mayores:

Consolidar el marketplace a nivel nacional. Además de afianzarse en Madrid, Barcelona y Valencia, Tattoox seguirá expandiéndose por otras grandes ciudades españolas.



Iniciar la internalización . Tattoox ha decidido expandirse a México , concretamente a Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.



Automatizar la relación del usuario con el tatuador. Mejorar la experiencia de usuario generando una sensación de match parecida a la de Tinder.



Convertirse en el software de referencia en la industria. El desarrollo de un ERP (Enterprise Resource Planning) en formato app, juntamente con el refuerzo del SEO son dos de los objetivos principales a nivel tecnológico.



Construir una marca más potente. Tattoox considera que el tatuaje es un arte y está estigmatizado por el gran grueaso de la sociedad. Mediante la creación de sinergias con otras artes o corrientes underground, Tattoox está generando una comunidad amante del arte en todas sus vertientes, inclusiva y sin filtros.

Tatuajes para todxs

Según palabras de Joel Orteu, co-founder y CEO: “Queremos que Tattoox sea el primer lugar al que acuda cualquier persona que desee hacerse un tatuaje. También queremos hacer más visibles a los profesionales de los tattoos, ya que para crecer, por ejemplo, en Instagram es muy difícil orgánicamente”.

Además de su cartera y las ciudades en las que opera, sus ingresos recurrentes mensuales han aumentado de 2.000 € a 16.000 €. En diciembre estaba gestionando 150 solicitudes, ahora, en cambio, ha pasado a tramitar más de 2.000. Este aumento se traduce en un crecimiento del 1400% durante este inicio de año.

