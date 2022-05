Dr. Solutions, suplementos nutricionales de diseño médico ideales para tratamientos de precisión en medicina funcional Emprendedores de Hoy

martes, 31 de mayo de 2022, 13:35 h (CET)

Dr. Solutions Suplementos Nutricionales es una de las primeras empresas españolas que diseña, fabrica y distribuye en la comunidad europea bajo estricto asesoramiento médico en lo que refiere a combinaciones de principios activos, dosis funcionales de los mismos y formas de administración que aseguran la máxima biodisponibilidad de los activos de los suplementos nutricionales. Estos están diseñados para el abordaje integral de precisión en medicina funcional, son libres de gluten, sin alérgenos, NO OMG (Conforme a Reg. EU 1829/2003 y 1830/2003), es decir, de una calidad máxima. Sumado a ello, los excipientes que utilizan en Dr. Solutions Suplementos Nutricionales son los llamados “excipientes inertes”, por ejemplo, el polvo de arroz o la celulosa microcristalina, no utilizando conservantes químicos colorantes o saborizantes artificiales, haciendo de estos suplementos de diseño médico una verdadera herramienta terapéutica de precisión cuando son gestionados e indicados de forma adecuada por un profesional médico formado, pudiendo prescribirse en pacientes con sensibilidades alimentarias, intolerancias o malabsorciones debido a su excelente tolerancia y a que son amigables con la microbiota intestinal.

La utilización de suplementos nutricionales por médicos con una visión funcional es cada día más frecuente, debido a que todo organismo que se encuentra con carencias nutricionales o micronutricionales no solamente es proclive a padecer trastornos o enfermedades múltiples, sino que son mucho más difíciles los procesos de recuperación o curación cuando estas carencias nutricionales se mantienen durante los tratamientos. Por ello, a día de hoy, cualquier tratamiento médico funcional o integrativo que pretenda lograr un éxito destacado no solamente abordará con intervenciones médicas el trastorno en cuestión, sino que se deberá apoyar en esa micronutrición celular para darle al organismo la posibilidad de activar los mecanismos regenerativos y lograr fácilmente y con mayor rapidez la recuperación o curación del trastorno o enfermedad en cuestión.

Y aunque no reemplazan una dieta y hábitos saludables o la práctica del ejercicio físico regular, sí es verdad que los suplementos nutricionales de Dr. Solutions, debido a sus combinaciones de principios activos, la selección de los mismos y la forma de administración de alta biodisponibilidad, son la herramienta perfecta para complementar una dieta y una vida con hábitos saludables, que logre mantener los niveles de micronutrientes que mantenían los abuelos en su vida de pueblo que, a día de hoy, tanto se anhela.



