TIERRA Audio se sube a la blockchain para impulsar los ingresos de la industria musical Ha lanzado un token digital llamado “Resonance” (RESON) Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 31 de mayo de 2022, 09:05 h (CET) La empresa española TIERRA Audio, fundada en 2018 en Madrid, conocida por sus equipos analógicos de ProAudio y sus micrófonos de alta gama para la producción musical, ha lanzado un token digital llamado “Resonance” (RESON) que nace con el objetivo de aportar una gran variedad de utilidades, digitales y del mundo físico, dirigidas a los diferentes protagonistas de la industria musical nacional e internacional: cantantes, músicos, estudios de grabación, productoras, ingenieros de sonido, locales de música en vivo, fabricantes de ProAudio, desarrolladores de plugins, etc.

Al igual que la tecnología, la música y todas sus industrias relacionadas necesitan buscar nuevas formas de financiación dentro del creciente empuje del universo digital. La propuesta de TIERRA Audio se sirve de la misma tecnología que hay detrás de las criptomonedas (Blockchain, Smart Contract, NFT, etc) para proporcionar nuevos canales de distribución y nuevas formas de generar rendimientos económicos poniendo en valor los contenidos que con tanto esfuerzo creativo los músicos y sus equipos desarrollan durante la producción de un disco o de una gira.

“Como punto de partida, estamos promoviendo un token digital basado en blockchain llamado Resonance (RESON), cuyas crecientes utilidades impactarán de forma beneficiosa en áreas como la ingeniería de audio, la formación, la producción musical y la distribución de contenidos” nos dice Javier Pascual, CEO de TIERRA Audio.

Utilidades del token para los artistas: ingresos recurrentes

La propuesta de TIERRA Audio con su nuevo token beneficiará en muchos aspectos. En la página web del proyecto está el Libro Blanco de Emisión de Criptoactivos en el que se explican con absoluto detalle no solo todas las utilidades del token, sino también las diferentes fases de venta, la economía del token (o tokenomics) y el equipo humano detrás de este proyecto.

En primer lugar, la plataforma que lanzarán a partir de este verano, RareStage.com, permitirá que los artistas y sus equipos creativos moneticen de forma confiable, gracias a la tecnología NFT, contenidos que hasta ahora se quedaban literalmente “guardados en un cajón” por ser descartes de discos, sintonías, versiones de portadas, grabaciones de ensayos o conciertos, poemas, sesiones de estudio, diseños de iluminación, escenografías, o incluso accesos exclusivos al backstage o a eventos privados…

Con esta plataforma, podrán explotarse copias exclusivas de todos esos tipos de contenidos o accesos a eventos, pero incluso también los derechos de explotación de las canciones, garantizando al artista el cobro de una cantidad inicial por la primera venta y un porcentaje de royalties por cada reventa que se genere posteriormente.

“Esta tecnología hace uso de las finanzas descentralizadas (DeFi) que, mediante la inmediatez y la trazabilidad que permite la blockchain, hace valer los derechos de los creadores y de sus equipos productivos, empoderándolos. Se conocerá el flujo de contenidos y dinero que generan, y las transacciones económicas se producirán de inmediato gracias a los Smart Contracts que hemos desarrollado” explica Esther Gutiérrez, co-fundadora y directora de Operaciones de TIERRA Audio.

Además, el token Resonance también permitirá que los músicos, cantantes, productores e ingenieros compartan y moneticen sus valiosos conocimientos técnicos y musicales a través de la plataforma de formación TIERRA Academy, y del resto de plataformas que se vayan uniendo al ecosistema del token RESON, generando una nueva vía de ingresos recurrentes a través de la generación de contenidos formativos y creando sistemas de gamificación mediante el token RESON que potencien el éxito académico de los alumnos y su compromiso formativo a largo plazo.

En el apartado de la ingeniería de audio y del retail, el token Resonance también propone iniciativas que ayuden a mejorar los flujos de compra-venta de las tiendas y distribuidores, fomentando que los pequeños comercios de proximidad puedan beneficiarse de mayores descuentos en sus compras para tener mejor margen y ofrecer así mejores servicios y descuentos a los clientes finales. Una de las fórmulas es mediante servicios de rentabilidad y recompensas como el Staking, que redirige la rentabilidad obtenida en mejorar los descuentos de los canales de distribución y venta de equipamiento para la producción musical y audio.

A nivel funcional, los equipos digitales de TIERRA Audio u otras marcas, y los plugins de grabación, mezcla y mastering de cualquier empresa desarrolladora del mundo, podrán hacer uso del token RESON para entregar recompensas a sus usuarios, o para que estos compren nuevas funcionalidades y herramientas, generando micro-economías en torno a productos reales, que potenciarán su uso premiando a los usuarios más activos dentro de las diferentes comunidades musicales.

“Lo importante es comenzar aportando ideas y llevándolas a cabo paso a paso, con fiabilidad y escuchando siempre a los usuarios. Esta es nuestra propuesta de partida, nuestra forma de romper el hielo dentro de la enorme Comunidad de la música. A partir de ahí, será un esfuerzo de todos el pulir y hacer crecer las utilidades, añadir nuevas marcas e instituciones al ecosistema del token Resonance y hacer llegar a los usuarios finales todas estas posibilidades para que su adopción sea cada vez mayor. La tecnología blockchain es asombrosamente potente si se utiliza de la forma adecuada y estamos decididos a innovar gracias a ella dentro del sector de la música, primero en España, y luego en el resto del mundo”, explica Javier. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas El Banco de Ayudas Técnicas, ahora gestionado por Fundación Bultzatu Albert Isern vuelve a participar en el Congreso de Alineadores y Nuevas tecnologías Nails and Friends colabora con Shellac para sus nuevos establecimientos franquiciados TIERRA Audio se sube a la blockchain para impulsar los ingresos de la industria musical Ha lanzado un token digital llamado “Resonance” (RESON) Repara tu Deuda Abogados cancela 107.575 € en Barcelona con la Ley de Segunda Oportunidad