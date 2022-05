Cómo conseguir la residencia no lucrativa y disfrutar de las ventajas de vivir en España sin trabajar Emprendedores de Hoy

España acoge una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, cuyo estatus de residente puede ser difícil de alcanzar en algunos casos, como cuando se trata de obtener la residencia no lucrativa.

Este trámite está sujeto a varias condiciones y requisitos, por lo que representa un obstáculo para muchos visitantes que buscan este tipo de visado. Wiselegal es un despacho jurídico especializado en derecho de extranjería y nacionalidad, el cual cuenta con una profunda experiencia en la tramitación de la residencia no lucrativa. Ofrece un servicio de asesoramiento legal efectivo, a la vez que cercano y sumamente personalizado, para acompañar a cualquier persona en la gestión de este visado y conseguir que pueda disfrutar de los beneficios de vivir en España sin trabajar.

Los requisitos para una residencia no lucrativa en España La residencia no lucrativa es un tipo de visado, con vigencia inicial de un año, que permite a los extranjeros residir en España sin realizar actividades laborales o profesionales, con opción a renovar o a solicitar el cambio a una autorización de residencia y trabajo. Este permiso es muy demandado por aquellos que quieren vivir su jubilación en España o inversores que en el primer año quieren asentarse antes de iniciar su actividad, entre otros casos. Pero gestionarlo conlleva una serie de trámites y condiciones legales, además de ciertos documentos básicos, como pasaporte y seguro médico.

El requisito más importante es justificar la estabilidad económica del solicitante, quien debe demostrar que cuenta con los recursos propios para su estancia y manutención durante el año de residencia. También debe certificar que no cuenta con ningún impedimento legal como antecedentes penales, ni migratorio como prohibiciones de ingreso al país o estancia bajo condición de irregular. Por otro lado, se debe contar con un seguro de salud, cuya contratación puede representar una dificultad, ya que debe ser provisto por una entidad aseguradora autorizada para operar en España.

Asistencia legal personalizada para cada solicitud Para gestionar todos estos aspectos, Wiselegal ofrece un servicio de asistencia legal y acompañamiento sumamente eficiente, ético y transparente en el manejo de la información, a fin de que el solicitante pueda conocer cómo avanza su proceso legal en todo momento. Gracias a sus más de 20 años de experiencia en derecho de extranjería y nacionalidad, este equipo reúne profundos conocimientos tanto en la legislación en esta materia, como en el funcionamiento burocrático de estas gestiones. Conocer el funcionamiento de cada Consulado y de la burocracia en España es clave para asegurar una adecuada gestión de la solicitud de este visado. Todo junto, posiciona a este despacho como uno de los referentes en esta área jurídica dentro de España.

Con estas capacidades, pueden gestionar de forma efectiva, y a una notable velocidad, cualquier solicitud de residencia no lucrativa. Su servicio, además, destaca por una atención personalizada, cercana e involucrada con el cliente, a quien hacen el centro de su funcionamiento. Para ello, se apoyan en tecnología y herramientas de gestión propias, que permiten extender a sus clientes una experiencia de servicio sumamente cómoda, efectiva y confiable, a fin de que cada solicitante se sienta tranquilo, relajado y, a la vez, informado en todo momento del estado de su solicitud.



