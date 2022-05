La nueva tendencia de los zapatos artesanales para hombre de Ortiz & Reed Emprendedores de Hoy

lunes, 30 de mayo de 2022

Adquirir un calzado resistente y duradero con materiales de alta calidad que justifiquen la adquisición y resulten una inversión inteligente se constituye como la base que fundamenta la nueva tendencia de los zapatos artesanales hombre.

La producción artesanal de este producto es realizada por compañías como Ortiz & Reed, una marca que apuesta por la calidad con una amplia gama de calzado de caballero, además de comercializar complementos como cinturones, corbatas, tirantes, calcetines, carteras, bufandas y pañuelos, entre otros.

¿A qué se debe la tendencia de los zapatos artesanales para hombre? Los procesos de fabricación industrial que dan mayor importancia a la calidad por encima de la cantidad se han convertido en una de las principales causas por las que cada vez más hombres prefieren el calzado artesanal. La elaboración de este es efectuada por zapateros artesanos que trabajan directamente en cada pieza usando materia prima de primer nivel y un cuidado al detalle que tiene en cuenta todos los elementos externos e internos del zapato.

Otro aspecto a favor de este calzado es su acabado estético y funcional que permite contar con piezas únicas y exclusivas que son creadas una a una y no en masa, como ocurre con los métodos convencionales. Lo anterior se complementa con la perdurabilidad, resistencia y comodidad que ofrecen estos zapatos, lo que propicia que, con una sola compra, se pueda tener un bien que dure muchos años.

La durabilidad y confort del calzado artesanal de Ortiz & Reed Los zapatos artesanales no son fabricados en serie ni hacen uso de máquinas, por lo que, aunque su coste sea un poco mayor, son altamente rentables. Esto se debe a que están optimizados para resistir al desgaste y seguir proporcionando la misma función como si se acabasen de comprar. Por contra, los zapatos económicos van perdiendo rápidamente sus cualidades, lo que indica que deben ser constantemente reemplazados.

Esto no ocurre con el calzado artesanal de Ortiz & Reed, marca que ofrece calzado de vestir clásico y casual con acabados elegantes y de gran estilo. Su proceso de trazabilidad es riguroso y se basa en altos estándares de calidad y eficiencia para proveer a sus clientes de zapatos duraderos que nunca pasan de moda.

Mediante la página web de esta empresa, es posible acceder a su catálogo y segmentar la búsqueda basada en aspectos como talla, color o cierre y lograr así encontrar los zapatos artesanales hombre ideales.

Adquirir un zapato artesanal es apoyar a la producción tradicional con productos hechos de materiales orgánicos que aportan flexibilidad, versatilidad y se adaptan a cada pie con precisión y confort. Se trata de diseños únicos e irrepetibles fabricados para soportar el deterioro y el paso del tiempo.



