Por qué invertir en Andorra en 2022

lunes, 30 de mayo de 2022, 13:06 h (CET) Andorra se constituye hoy como un paraíso para los inversores que buscan rentabilizar su capital y las personas que buscan asegurar sus ahorros. Entre los principales beneficios de invertir en el principado se encuentra la baja presión fiscal sobre la renta. Justamente por eso, saber Como invertir en Andorra en 2022 puede resultar muy lucrativo.

¿Por qué invertir en Andorra?

En la actualidad, el estado soberano de Andorra ofrece un ecosistema ideal para la inversión y el desarrollo económico. Asimismo, este principado cuenta con un atractivo natural y una historia muy rica que no solo lo convierten en un paraíso para las inversiones, sino también para construir una vida.

Al tratarse de una región de gran capital cultural, esta es una nación cosmopolita visitada por turistas de toda Europa. Su oferta deportiva en montaña y vida nocturna es reconocida en todo el continente. Asimismo, se trata de un gran lugar para vivir por su baja concentración industrial y reducida contaminación ambiental.

Andorra cuenta con uno de los índices de esperanza de vida más altos de la región. Por el mismo motivo, existe un mercado equilibrado en el que los negocios nuevos y profesionales encuentran muchas oportunidades.

Sin embargo, el mayor atractivo para invertir en Andorra es su sistema fiscal. En efecto, el principado fomenta la inversión y reduce al mínimo la presión tributaria sobre el capital financiero y la renta. En este sentido, desde el punto de vista financiero y en cuanto a calidad de vida, invertir en el mercado inmobiliario es una de las mejores opciones.

¿Cómo invertir en Andorra?

Como dijimos, invertir en bienes raíces en Andorra no solo resulta increíblemente rentable, ya que el mercado crece constantemente y el valor de las propiedades aumenta de manera sostenida, sino que además el sistema fiscal reduce la presión sobre el capital y mejora su rendimiento.

Este debería ser el primer paso de cualquier inversor, tanto si busca invertir como si también desea residir en el principado. La Ley 10/2012 favorece la residencia de directivos de empresas, y establece que cualquier ciudadano podrá crear sociedades mercantiles de hasta 100 % de capital extranjero.

Sin embargo, existen otras opciones igual de rentables para invertir en Andorra. Crear una empresa es muy sencillo y lucrativo, ya que existe un mercado muy amplio en el que se dispone de un ingreso medio alto y un gran rendimiento comercial. Por el mismo motivo, la compra de acciones de empresas de Andorra resulta muy lucrativa.

Otra gran opción es la compra de bonos de deuda privada. Esto ofrece muchas ventajas, ya que se obtiene una retribución previamente pactada en forma de intereses tras un determinado periodo de tiempo. Es una opción segura y confiable debido al rendimiento económico de las sociedades del principado.

Por el mismo motivo, se recomienda invertir en letras y bonos del estado. El rendimiento de la economía del principado garantiza la rentabilidad de estos instrumentos y ofrece al inversor una renta fija que puede emplearse en otros proyectos o reinvertirse.

Pese a todo, la mejor opción para invertir en Andorra en 2022 continúa siendo el mercado inmobiliario. No solo se encuentra entre los más rentables de Europa, sino que además cubre dos frentes: a largo plazo, el valor de los inmuebles crece constantemente. A corto plazo, el arrendamiento constituye una renta pasiva que garantiza una solvencia.

