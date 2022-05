Enrique Tomás participará en el V Congreso Iberoamericano CEAPI Comunicae

lunes, 30 de mayo de 2022, 08:02 h (CET) Enrique Tomás, presidente de la compañía líder en el mundo del jamón ibérico, se une a los principales líderes empresariales y autoridades institucionales de Iberoamérica y ha confirmado su participación en la mesa redonda sobre el Ciclo alimentario y cadenas de distribución Además del empresario de Badalona, esta mesa de debate contará con la presencia de Manuel López Donaire, -presidente de Delaviuda Confectionery Group-, Pierangela Sierra, -co-fundadora y presidenta ejecutiva de Tipti- y de Patricia Santoni, directora general de Cegid Meta4 como moderadora.

Sobre Enrique Tomás

Este año se cumple el 40 aniversario de la apertura del primer establecimiento de la cadena en el mercado de la Salud en la Badalona natal de Enrique.

En estos 40 años la compañía ha abierto más de 100 establecimientos con especial presencia en España, Perú, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Y la firma se ha convertido en un referente mundial en el mundo del jamón ibérico.

Sobre CEAPI

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica, CEAPI, es una asociación formada por 190 empresarios, presidentes de las empresas líderes iberoamericanas, cuya misión es poner en valor el papel del empresario y su impacto en la sociedad, promoviendo el compromiso social y la sostenibilidad.

CEAPI tiene la vocación de contribuir a hacer más Iberoamérica y promover relaciones de confianza entre los empresarios para hacer crecer y fortalecer el tejido empresarial iberoamericano. Como think tank, reflexionamos sobre los retos y oportunidades de la región, fomentando el diálogo con los líderes políticos e institucionales, buscando enriquecer la colaboración público-privada y dando cabida a las nuevas generaciones y al papel fundamental de la mujer en el desarrollo de las empresas y de la sociedad actual. Para más información: www.ceapi.com y www.congresoceapi.com

Sobre esta V edición del Congreso CEAPI

Los días 1 y 2 de junio de 2022 se celebra la V Edición del Congreso de CEAPI en Punta Cana, República Dominicana. Se trata de la primera vez que el Congreso tiene lugar en un país latinoamericano (antes siempre se había celebrado en España) y, en él, se reunirán en torno a 280 personas entre líderes empresariales, familias empresarias y autoridades institucionales destacadas de todo Iberoamérica.

Bajo el lema ‘Innovación y oportunidades en tiempos de incertidumbre’, esta edición del Congreso se enfoca a analizar la actualidad económica, comercial, empresarial e inversora en la región en el marco del nuevo orden mundial, abordando la realidad a través los temas clave que marcan la agenda internacional. Con el fin de ahondar en el papel que juega Iberoamérica en el mundo y las oportunidades de crecimiento que tiene la región en un contexto de incertidumbre, se pondrá especial foco en la importancia capital que tienen la innovación, la digitalización y la tecnología para impulsar un crecimiento sostenido y sostenible en la región, así como en la trascendencia de los nuevos modelos de negocio.

De este modo, los paneles examinarán los escenarios de futuro a los que se enfrenta Iberoamérica, incorporando temas de debate como la digitalización, el emprendimiento y la empresa familiar, la situación del sector agroalimentario global, el papel del turismo en el crecimiento de la región, la reciente crisis energética, y el papel de las empresas para desarrollar los países en todo el territorio, entre otros.

Sobre la mesa redonda Ciclo agroalimentario y cadenas de distribución

Iberoamérica cuenta con los ingredientes necesarios para convertirse en la despensa de un mundo de constante incremento en la demanda de alimentos: la región posee el 12% de los suelos cultivables y 14% de la producción mundial de alimentos. La FAO asegura que en 2024 el comercio neto de productos agrícolas de América Latina alcanzará los u$s 60.000 millones, tres veces el valor de 2000. En esta mesa analizaremos los retos de la agroindustria iberoamericana que pasan por diseñar sistemas de producción competitivos basados en la innovación, sostenibles y responsables social y medioambientalmente.

