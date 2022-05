La solución que aporta Tin DeFi Emprendedores de Hoy

La comunidad de usuarios del mercado de criptomonedas está en expansión. Ya son 300 millones los inversionistas en algunas de las tantas divisas virtuales que existen y más de 60 millones las personas que disponen de una cuenta en una billetera digital. Sin embargo, todavía no existe un lugar de referencia en el que sea sencillo acceder a la información y generar encuentros para todos estos actores.

Por este motivo, surge Tin DeFi, una red social descentralizada que promete unificar el mundo de las criptomonedas. La plataforma estará disponible en una aplicación compatible tanto con Android como con iOS, a través de la cual los usuarios podrán acceder a información, generar contactos y concertar acuerdos, de manera segura y respetando la privacidad de todos.

Tin DeFi es una aplicación diseñada para potenciar a la comunidad crypto Tin DeFi es un proyecto de gran escalabilidad que busca cambiar el mundo de las criptomonedas ofreciendo un espacio de información e intercambio para todos sus usuarios. Para lograr este objetivo, dispone de distintas funcionalidades como mensajería instantánea y distintas zonas de información, con secciones especiales de comercio, noticias y entretenimiento, entre otras posibilidades.

En particular, la zona Tins, que es la que da el nombre a la app, es uno de los apartados principales. Allí, los algoritmos que la componen permitirán acceder a contenido personalizado con inmediatez, para que los inversionistas puedan hacer match con tokens o NFTs. A su vez, los influencers y los venture capitals podrán colaborar con los proyectos que les sean de interés de manera justa.

Otro de los apartados de la aplicación es Vibes, donde habrá solo contenido referido a las criptomonedas. Los usuarios, en esta zona, podrán seguir a distintas cuentas y proyectos con opciones de interacción como botones de me gusta, comentarios y donativos. A su vez, en el área Lives será posible acceder a eventos en vivo realizado por proyectos o personajes públicos.

Una solución segura para la comunidad crypto Además de sus múltiples funciones que permiten construir una solución para la dispersión de la información y la pérdida de tiempo que sufren los usuarios, Tin DeFi promete ser una aplicación intuitiva y fácil de utilizar.

En materia de seguridad, se apoya en SCAN DeFi, que es partner del proyecto. Se trata de una iniciativa descentralizada orientada a la detección y prevención de estafas en la blockchain. De esta manera, es posible garantizar la ciberseguridad y mantener a la comunidad de la app libre de estafas. Por último, SCAN Defi también provee una infinidad de estadísticas sobre tokens, como por ejemplo transacciones, valor y auditorías, entre otras.

Tin DeFi proveerá un espacio seguro en el que inversionistas de criptomonedas, usuarios de una billetera digital, influencers y los demás interesados en este sector pueden acceder a información, contactos y proyectos sin perder tiempo y contando con toda la información en una sola aplicación.



