Espacio BIM se suma a la celebración del Día Internacional del Juego Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 13:30 h (CET) La consultora internacional especializada en Building Information Modeling y Realidad Virtual ha lanzado, con motivo del Dia Internacional del Juego que se celebra mañana sábado 28 de mayo, una atractiva promoción que permite formarse gratis en tres de sus exitosos programas, entre ellos su Máster BIM Manager Internacional (+VR) Espacio BIM -espacioBIM.com- se suma a la celebración del Día Internacional del Juego que se celebra mañana 28 de mayo, y lo hace mediante un juego que permite formarse gratis en tres de sus programas, su exitoso Máster BIM Manager Internacional (+VR), con 5 estrellas en Google LLC, además de en el Máster BIM Oficial de Autodesk y el Curso de Revit Architecture de Cero a Avanzado.

Fue el pasado lunes 2 de mayo cuando la consultora especializada en la metodología de trabajo BIM (Building Information Modeling) lanzó el juego que va a permitir a tres de sus participantes -cerca de 100 hasta el momento-, ganar uno de los programas mencionados. Publicar su candidatura en LinkedIn, conseguir que sus contactos la compartan y tener un poco de suerte, es lo que se necesita para conseguirlo.

Pero no solo serán premiados los 3 afortunados ganadores. Todos los participantes disfrutarán de unas condiciones muy especiales pudiendo cursar el Máster BIM Manager Internacional (+VR) por 4.999 euros en lugar de 6.000 si se abona en una única cuota (o 12 cuotas de 500 euros si se decide fraccionar el pago); el Máster BIM Oficial de Autodesk por 2.399 euros en lugar de 3.000 (o 9 cuotas de 334 euros); y el Curso de Revit Architecture de Cero a Avanzado por 399 euros en lugar de 450 (o 3 cuotas de 150 euros si se quiere fraccionar el pago).

Con este juego, Espacio BIM consolida su apuesta firme por ofrecer la mejor formación posible a los futuros profesionales del sector AECO a través de un nutrido y completo abanico de programas e-learning, entre los que destaca el mencionado Máster BIM Manager Internacional (+VR). Un programa que da acceso directo a bolsa de trabajo, triple titulación y dos certificados con reconocimiento internacional y que cuenta con un módulo de realidad virtual ofrecido en exclusiva por Leica Geosystems. Este máster BIM se cursa en un formato flexible, bonificable y muy práctico, garantizando un aprendizaje estimulante y divertido, desde un plataforma que se adapta a cualquier dispositivo. Así que ya no hay excusa si se quiere dominar BIM, la metodología de trabajo colaborativo que ha revolucionado el sector. Y qué mejor día para hacerlo que hoy.

