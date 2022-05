Cuatro trucos de belleza vistos en Tiktok y que realmente funcionan según Medik8, Perricone MD y Omorovicza Comunicae

viernes, 27 de mayo de 2022, 12:47 h (CET) La técnica del sándwich, boosters para potenciar mascarillas y parches multitask son algunos de ellos La red social del momento, Tiktok, se ha convertido en el lugar donde encontrar las últimas tendencias de moda y belleza, sobre todo cuando se habla de tratamientos cosméticos y looks de maquillaje para realizar en casa. Expertos tiktokers como @imthemoisturizer con 184K seguidores o @martaponsbeauty con 100K, descubren cada día nuevos productos y rituales de belleza para lograr mantener una piel joven, luminosa, jugosa y natural. En este contexto, han ido surgiendo un montón de trucos de belleza visto de manera repetitiva en redes que se han hecho virales. Algunos de ellos funcionan, son realmente mágicos, ya que transforman el estado y aspecto de la piel, pero también hay muchos otros que no, convirtiéndose en un verdadero fake. Tras la prueba de varios de ellos, compartimos aquí cuatro trucos beauty que realmente funcionan y que harán que los productos de belleza sean más funcionales.

Boosters: los nuevos potenciadores de mascarillas e hidratantes

Hoy en día existen productos que son ideales para tratar preocupaciones de piel específicas como es la falta de luminosidad, el tono desigual o las manchas, a través de potentes tratamientos. Pero en muchas ocasiones, resulta desconcertante dejar de utilizar el tratamiento habitual, con el que sientes la piel cómoda e hidratada y te resulta muy cómodo de utilizar para incorporar otro producto a la rutina. Por suerte existen en el mercado productos que vienen para facilitar las rutinas de belleza al tiempo que potencian sus beneficios. “El truco está en potenciar la hidratante aplicando unas gotitas del tratamiento específico, de este modo en un solo paso lograrás a portar a la piel un tratamiento completo. Oxy- R Peptides de Medik8 es rico en oxiresveratrol y péptidos iluminadores para bloquear la acción de la tirosinasa y transformar los tonos de piel apagados y desiguales" explica Elisabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8.



Este mismo truco también se puede aplicar para potenciar la eficacia de las mascarillas, ya que existen productos como Oxygen Booster de Omorovicza que logran oxigenar el tejido y mejorar la permeabilidad de las mascarillas sobre el rostro gracias al aporte de moléculas de oxígeno a la piel cansada y estresada. "Es sencillo de aplicar, se deja caer un par de gotas del booster sobre la mascarilla de tratamiento preferida y seguidamente lo aplicamos por todo el rostro, dejando actuar ambos productos en conjunto durante toda la noche", apunta Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovicza.

Oxygen Booster (69€) y Midnight Radiance Mask (115€)

de Omorovicza en purenichelab.com

Oxy-R Peptides (80€) y

Daily Radiance Vitamin C (78€) medik8.es



Técnica del sándwich

A las pieles secas les resulta complicado mantener la hidratación a lo largo del día. Aplicar una buena crema hidratante en la mañana, en ciertas ocasiones, no resulta suficiente para lograr sentir la piel cómoda, jugosa e hidratada durante todo el día. Para poner solución a este problema, existe un truco infalible, conocido como "la técnica del sándwich" para lograr sellar esa hidratación y sentir la piel perfecta. “Gracias a esta técnica, aplicada muchas veces en cabina por especialistas del cuidado de la piel, se logra crear el tratamiento perfecto combinando productos de diferentes texturas logrando que la piel pueda beneficiarse de todos los principios activos presentes en sueros, cremas y aceites. El tejido se comporta como una esponja, por lo que, a mayor hidratación, mayor penetración del producto”, argumenta, Nieto.



¿Cómo funciona esta técnica? Se debe aplicar como un primer paso después de la limpieza un suero de tratamiento, seguido de un suero en aceite, para lograr aportar la máxima hidratación en el tejido y finalmente una crema hidratante adaptada a las necesidades de la piel. “Al crear ese efecto “sándwich” se logra sellar el tratamiento, evitando la pérdida de hidratación, gracias en gran medida por la aplicación del aceite como capa intermedia, haciendo de este modo que la piel se sienta, hidratada, jugosa y cómoda durante todo el día", explica la especialista.

Daily Vitamin C (109€) y Miracle Facial Oil (109€)

de Omorovicza en purenichelab.com

Photo Brightening Moisturizer (77,25€) perriconemd.es



Parches multitask

Las mascarillas para el contorno de los ojos han venido para quedarse, y los parches de hidrogel son sus mejores embajadores ya que, además de aportar grandes beneficios, logran crear la mejor experiencia sensorial. Pues bien, estos parches, además de utilizarse para tratar los signos de la edad visibles en el contorno, también son idóneos para trabajar otras áreas específicas del rostro como el entrecejo o el rictus. "Los parches de gel son un producto totalmente aptos para aportar tratamiento a la delicada zona del área de los labios, donde al igual que sucede con el área de los ojos es más delicada que el resto del rostro y suele ser propensa a mostrar arrugas y líneas de expresión marcadas", detalla Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour.



El truco está en aplicarlos 2-3 veces por semana a modo de mascarilla durante 20 minutos justo en las zona que se desee tratar. "Los parches Lotus Melight Eye Patch de Boutijour están repletos de activos iluminadores y potentes extractos botánicos para restaurar la apariencia juvenil en las áreas de del rostro que muestran antes los signos de envejecimiento, como el contorno de ojos, el contorno de labios y los surcos nasogeniano", argumenta Hurtado.

Lotus Melight Eye Patch (69€)

de Boutijour purenichelab.com

Un nuevo uso al colorete

Una de las últimas técnicas de maquillaje vistas en redes sociales ayudará a poner solución a las temidas ojeras, cuando se muestran muy marcadas y no se logran camuflar con un simple toque de corrector o base de maquillaje. "Utiliza un colorete en textura cremosa de tonalidad rosa-naranja justo sobre la zona que deseas neutralizar aplicando una pequeña cantidad con las yemas de los dedos a toques para no desplazar el producto. De este modo, siguiendo con la teoría del color, el tono oscuro de la ojera se verá neutralizado gracias al pigmento rosado anaranjado del colorete, que actúa a modo de corrector. Una vez se haya secado, aplica por todo el contorno base de maquillaje o corrector en un tono neutro para unificar", explica David Deibis, maquillador Oficial de Perricone MD. Un truco fácil de usar que hará que el colorete cobre una mayor importancia en el neceser.

Colorete No Makeup Blush y base de maquillaje No Makeup Fundation Serum de Perricone MD

PRECIO: 36€ y 56,50€ perriconemd.es

