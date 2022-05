​Agustín Gutiérrez y Jon Sanz le ponen picante a Roma dejando fuera a Maxi Sánchez y 'Lucho' Capra Pádel Redacción

viernes, 27 de mayo de 2022, 11:15 h (CET) Todos los partidos que hubo en la ronda de 1/16 de Roma fueron a dos sets pero no por ello estuvieron exentos de emoción, intensidad y ganas de que alguna pareja favorita se quedara fuera, y ocurrió. Para ello, Agustín 'Oveja' Gutiérrez y Jon Sanz se convirtieron en los agitadores del torneo, en los protagonistas, eliminando a Maxi Sánchez y 'Lucho' Capra en un muy buen ejercicio de pádel, sabiendo aguantar más las acometidas en el primer set, ofreciendo garantías y respuestas en todos los golpes y ya volando en el segundo con el viento a favor. El español y el argentino, con un 6-4 y 6-2 acapararon los aplausos de las gradas y logran continuar en el torneo a costa de dos ''pesos pesados''.

Pero no fueron los únicos, porque 'Xisco' Gil y otro Agustín, en este caso Gómez Silingo, en un partido mucho más apretado, lograron sobrevolar por encima de Javi Ruiz y Javi Rico aunque, eso sí, casi pidiendo la hora. Mucho más aprejo estuvo este choque en el que los Javis pelearon a muerte cada bola, corrieron y lucharon, pero no pudieron con la experiencia de Silingo y el buen hacer de su compañero, que fueron dos colosos (7-6 y 6-4).

El resto de partidos, sin muchas cosas que contar pues, por ejemplo, Ale Galán y Juan Lebrón se impusieron a Gonzalo Rubio y Jorge Ruiz por un 6-4 y 6-2, mientras que con casi el mismo marcador, Fernando Belasteguín y Arturo Coello dejaban fuera a Mario Del Castillo y Antonio Luque (6-4 y 6-3).

Con otro resultado amplio terminaba el partido entre Franco Stupaczuk y Pablo Lima frente a Iván Ramírez y Álex Arroyo (6-0 y 6-4), así como el de Paquito Navarro y Martín Di Nenno, ofreciendo ambos una grandísima versión, ante Álvaro Cepero y Pablo Lijó (6-1 y 6-1).

Algo más de paridad, al menos en cuanto a números, tuvieron 'Momo' González y Álex Ruiz en su duelo ante 'Coki' Nieto y Miguel Yanguas (6-4 y 6-3) así como Fede Chingotto y Juan Tello, quienes les calcaron los registros para poder superar a Cristian Germán Gutiérrez y Daniel Windahl (6-4 y 6-3).

