Acudir a un agente inmobiliario de D&A Inmobiliaria para escoger dónde vivir en la Costa del Sol Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 09:46 h (CET)

Con más de 150 kilómetros de extensión a lo largo de la costa de Málaga, frente al Mediterráneo, la Costa del Sol es uno de los lugares más codiciados para vivir.

Esta zona no solo posee un atractivo geográfico extraordinario y como pocos en Europa, sino que además tiene un agradable clima, servicios básicos de calidad, centros de entretenimiento y de ocio, una excelente actividad económica, zonas turísticas, y mucho más.

Encontrar un lugar para vivir allí puede ser un poco difícil por la alta demanda que hay, pero con la ayuda de un agente inmobiliario especializado en la zona como los que forman parte de D&A Inmobiliaria, las posibilidades aumentan.

Mejores lugares para vivir en la Costa del Sol Muchas personas que visitan la Costa del Sol en Málaga deciden mudarse a este lugar. No obstante, esta área es bastante amplia, por lo cual es necesario saber cuáles son exactamente las zonas que ahora mismo son las mejores para vivir.

Entre los pueblos más interesantes, bonitos y más demandados se encuentran Marbella y la nueva Milla de Oro, una zona residencial frente a la playa. Allí, las personas pueden elegir entre varias opciones de vivienda, desde pisos urbanistas, hasta casas en urbanizaciones y espacios abiertos. Otra de las zonas más bellas de la Costa del Sol es Puerto Banús, donde las tiendas de lujo, restaurantes y centros comerciales la convierten en una localidad llena de vida. No obstante, también se puede optar por otros lugares igual de interesantes, tales como Estepona, Fuengirola, Benalmádena o Torremolinos.

Las personas que desean vivir en la Costa del Sol pueden acudir a esta agencia inmobiliaria Sea cual sea el lugar que la persona elija para vivir en la Costa del Sol, es importante que pueda contar con la ayuda de un experto que le ayude a encontrar el inmueble que mejor se adapte a sus necesidades, requerimientos y presupuesto.

La firma D&A Inmobiliaria dispone de un personal shopper, para ayudar de manera exclusiva al cliente en todo momento. Él se encargará de defender sus intereses, gestionar las ofertas de viviendas y encontrar exactamente lo que el cliente necesita. Además, desarrollará un plan totalmente personalizado para, así, poder hacer una selección eficiente y exclusiva. La figura y la ayuda del personal shopper no solamente servirá para encontrar la casa ideal en la Costa del Sol, sino que además optimizará hasta en más de un 70 % el tiempo del cliente.

Para contratar los servicios del personal shopper inmobiliario de D&A para la búsqueda personalizada de vivienda, solo hay que entrar a la web principal de la firma. Allí, hay disponible un apartado de contacto a través del cual se puede solicitar el servicio, consultar dudas o pedir más información respecto a cualquiera de los servicios que ofrece la inmobiliaria.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.