Vestidos de madrina, de la mano de Kyrie, Novia y Ceremonia Emprendedores de Hoy

jueves, 26 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

El protocolo nupcial establece que la madrina ocupa el tercer puesto de importancia en la boda, incluso por encima de la madre de la novia. Debido a esto, se convierte en una de las mujeres más observadas de la ceremonia, por lo que su apariencia y su vestuario debe ser impecable pero, sin opacar el traje de la novia.

La elección del vestido de la madrina no es una tarea sencilla, deben tenerse en cuenta aspectos como la calidad y originalidad del diseño.

Kyrie, Novia y Ceremonia es una tienda especializada en vestuario nupcial que dispone de un amplio catálogo de vestidos de madrina de destacados diseñadores españoles que deslumbran por su elegancia y finos acabados.

¿Cómo elegir el vestido de la madrina? Uno de los momentos más especiales dentro de la planificación de una boda es el día de la elección de los vestidos nupciales. En él, tanto la novia como la madrina unen sus ideas para crear el look soñado. Sin embargo, durante la elección se deben tener en cuenta algunos aspectos.

En cuanto al estilo, el vestido puede ser largo o corto, sin importar que la boda sea de mañana o de noche. De hecho, de acuerdo a las normas de etiqueta, la madrina es la única invitada que puede llevar vestido largo, aunque la boda sea de día. La elección del color del vestido depende de la hora del enlace. Si es por la mañana, los tonos rosa o marfil son los más recomendables. Mientras que, si la ceremonia es de noche, los colores más intensos como el azul o el rojo combinados con pedrería brillante, puede ser una gran opción.

Otro aspecto importante es elegir un traje que haga sentir cómoda a la madrina, por lo que acudir a una tienda especializada de vestidos que cuide todos los detalles para un tallaje perfecto es importante.

Kyrie: calidad y vestidos de las mejores marcas El sueño de lucir un vestido elegante que atrape miradas es posible en Kyrie Novia y Ceremonia, una tienda que se ha esmerado por seleccionar diseñadores de referencia para ofrecerle a sus clientas trajes confeccionados en España con tejidos de alta calidad y finos acabados.

Dentro de un amplio catálogo y tallaje, marcas presentes como Madison Diseño, Manila, Mouriño, Nacho Bueno, Paloma Camacho o Valerio Luna, entre otros, se encontrará la propuesta más adecuada al estilo de la boda.

Para hacer aún más mágico el momento, la tienda ubicada en Ordes (A Coruña) es un espacio actual con cómodos probadores que, en un ambiente privado, se pueden probar los vestidos que más gusten en una cita previa y siempre acompañadas por un equipo de profesionales que las asesoran en todo momento.

Además, en la propia tienda tienen un taller equipado con máquinas de última generación, en el cual se hacen los ajustes necesarios para que el vestido tenga un ajuste perfecto.



