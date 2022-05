Te Compro La Casa ayuda a determinar si un inmueble con cargas es una buena inversión Emprendedores de Hoy

Las crisis, como la que recientemente desató la pandemia, suelen multiplicar las situaciones de insolvencia, los embargos y las ejecuciones judiciales. En este contexto, es muy común que las propiedades arrastren cargas como hipotecas con cuotas pendientes o embargos impulsados por comunidades de propietarios, administraciones o empresas. Desde el punto de vista de un comprador, esto puede significar una oportunidad.

Lo ideal en estos casos es proceder con cautela y con el apoyo de un servicio jurídico como el que ofrece Te Compro La Casa, que cuenta con un equipo especializado en el mercado inmobiliario. De esta manera, es posible determinar si comprar un inmueble con cargas es una buena inversión.

Viviendas con una hipoteca pendiente Lo más habitual en el mercado inmobiliario suele ser la adquisición de viviendas con hipotecas que tienen las cuotas al día. En estos casos las partes pueden optar por la cancelación económica de la misma por parte del vendedor. Otra opción es acordar con la entidad financiera que firmó el préstamo, la subrogación del crédito hipotecario.

Cuando existen otro tipo de cargas, que están derivadas de impagos por deuda a las administraciones o embargos procedentes de reclamaciones judiciales, lo que aconseja el servicio jurídico de Te Compro La Casa, es acudir al registro de la propiedad correspondiente para solicitar información detallada sobre todas las deudas. De esta manera, es posible saber a qué cargas se enfrenta un futuro dueño de la propiedad.

Con estos datos es posible iniciar contactos con los acreedores, ya seaa través del propietario o con su autorización. Por lo general, frente a las administraciones públicas hay menos capacidad de negociación que con las entidades privadas. En los casos en los que se puede llegar a una solución beneficiosa para todas las partes es posible acceder a la compra de un inmueble con cargas y que suponga una buena inversión.

Soluciones para propiedades con embargos en Te Compro La Casa Te Compro La Casa también se especializa en tramitar la venta de propiedades que estén embargadas. En una situación difícil desde el punto de vista financiero, como lo es un embargo, la empresa puede encontrar una solución, si es que el dueño desea vender la propiedad. Esto no supone una venta a un precio menor que el del valor del inmueble, ya que la firma ha desarrollado un método eficaz y económico que busca evitar las malas ventas.

El personal de Te Compro La Casa está altamente cualificado y es multidisciplinar. Además, cuenta con el conocimiento necesario para resolver distintas situaciones tanto si se trata de una persona jurídica como de un particular.

A través del servicio jurídico de Te Compro La Casa es posible acceder a un asesoramiento excelente para poder lidiar con inmuebles con cargas y obtener el máximo rendimiento posible de cada operación.



