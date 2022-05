Tratamiento con un psicólogo online, gracias a Mente Sana Emprendedores de Hoy

Actualmente, el cuidado de la salud mental se ha convertido en una prioridad para las personas. No obstante, los precios elevados pueden convertirse en un gran obstáculo a la hora de acceder a un tratamiento profesional.

Mente Sana es un centro de tratamiento psicológico que cuenta con varios especialistas en distintas áreas de la psicología, de tal manera que pueden tratar a sus pacientes de forma efectiva. En ese sentido, la modalidad de psicólogo online permite a las personas recibir una atención adecuada y oportuna desde cualquier parte de Europa, ya que utiliza los dispositivos electrónicos para llevar a cabo las terapias.

Mente Sana se enfoca en las personas que no se pueden permitir económicamente un tratamiento psicológico Bajo el lema “Ayudar más, ganando un poco menos”, el proyecto Mente Sana nació con la idea de acercar la psicología a los pacientes hispanohablantes de Europa. Con la implementación de una plataforma virtual, la unidad de psicólogos de la empresa está capacitada para tratar a todas las personas con dificultades para pagarse un psicólogo.

Para garantizar la recuperación y bienestar de cada paciente, todos los psicólogos son licenciados, colegiados y con mínimo 2 años de experiencia. Asimismo, la empresa busca convertirse en un espacio idóneo para el desarrollo profesional de las mujeres, quienes componen un 85% de la plantilla.

Desde su creación, la empresa ha ayudado a miles de personas, quienes se encuentran satisfechas tras haber alcanzado la mejor versión de sí mismas, logrando una vida plena y feliz. Ya son muchos los influencers que desde sus perfiles de Instagram hablan de Mente Sana sin parar, desde el perfil de la empresa en redes (@mente.sana.oficial) se puede ver toda la interacción de personalidades famosas de este país probando y promoviendo la psicología accesible, pero no con cualquiera, solo con Mente Sana.

Mente Sana cuenta con distintos planes caracterizados por su bajo precio El valor diferencial de Mente Sana es que ofrece precios muy accesibles y, además, la primera hora de sesión es completamente gratuita. De este modo, el paciente tiene la oportunidad de conocer al terapeuta y decidir si es de su agrado, en cuyo caso puede continuar con el tratamiento.

Las sesiones individuales tienen un coste de 34 € y están pensadas para casos puntuales, mientras que el plan mensual abarca 4 sesiones con un precio de 25 € por sesión. Para tratamientos a largo plazo, el plan bimensual es una opción factible, ya que tiene un valor de 160 € por 8 sesiones, que corresponde a 19,99 € cada una.

Entre las áreas de especialización del centro están los tratamientos para combatir la ansiedad y la depresión, los problemas de autoestima o la drogodependencia, así como el acompañamiento en etapas de duelo y servicios de psicología infantil. Por otra parte, la terapia de pareja también es una de las áreas más solicitadas, con un plan mensual de 45 €.

Una de las ventajas del modelo de negocio que trabaja Mente Sana es el compromiso hacia todos sus colaboradores y usuarios, promoviendo el respeto integral de sus derechos. A través del servicio de personalización, el centro se encarga de encontrar el especialista adecuado para cada paciente, en el horario de su conveniencia.



