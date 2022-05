La obligatoriedad de la facturación electrónica para empresas y autónomos en España, por Q&MA Consultores Emprendedores de Hoy

Dentro de poco tiempo, la facturación electrónica en España será obligatoria. Autónomos y empresarios deberán cumplir con esta exigencia que no solamente respalda al medioambiente gracias al ahorro de papel, sino que proporciona la organización de la economía en el interior de las empresas.

Q&MA Consultores es un establecimiento enfocado en ofrecer servicios de marketing digital e implementar la facturación electrónica, a través de un programa que actualmente está avalado por las autoridades españolas. El fin de este completo software es realizar y vigilar de manera eficaz el proceso de facturación que se desarrolla en las compañías.

La relevancia de la facturación electrónica Actualmente, las empresas que se quieren modernizar, deben iniciar procesos de automatización, entre los que se encuentran los procesos de facturación. Gracias a los programas de facturación en la web que hoy en día existen, como el que gestiona Q&MA Consultores, es más sencillo llevar el control de estos documentos mercantiles vitales para una empresa. Además, gracias a la facturación electrónica, se genera una mayor competitividad y se cumple con todos los requerimientos solicitados por las autoridades que tienen a su cargo comprobar la veracidad de las facturas.

De la misma forma, el programa de facturación electrónica de Q&MA Consultores permite trasladar a la web una gran cantidad de archivos que ya no son necesarios en los espacios físicos de las compañías. Asimismo, cabe anotar que el proceso de facturación electrónica forma parte del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, a través del cual se pretende reducir el impacto económico y social causado por el covid-19.

Datos importantes sobre la facturación electrónica en España Desde el pasado 30 de noviembre de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto ley sobre facturación electrónica para empresas y autónomos en el territorio español. Asimismo, muy pronto se hará oficial este planteamiento en el BOE (Boletín Oficial del Estado), y el ahorro en costes y la agilización de los procesos corporativos será una realidad. Igualmente, el tiempo de implementación de la facturación electrónica según los entes gubernamentales, dependerá de su facturación y flujo de ventas.

En síntesis, por medio del programa de facturación de Q&MA Consultores, se logra una mayor legalidad en el tráfico financiero y se minimizan los retrasos en las operaciones mercantiles. Si un cliente desea implantar un aplicativo de facturación eficiente, debe solicitar servicios como los que facilita Q&MA Consultores, una organización que ayuda a otras empresas a comenzar los procesos de facturación electrónica que ya son obligatorios para pequeñas y medianas empresas, y grandes organizaciones y autónomos de España.



