¿Cómo crear el concepto gastronómico de un restaurante?, por Oh My Business

Tener presente el concepto gastronómico es necesario a la hora de abrir un restaurante, así como tener en cuenta qué tipo de negocio se quiere crear y el tipo de comida que se va a vender. Por este motivo, es fundamental contar con asesoría profesional adecuada para comenzar un proyecto o, en el caso de un negocio ya formado, incrementar sus ventas.

Por esta razón, Oh My Business ofrece a restaurantes en Madrid sus servicios de consultorías, estrategias personalizadas y diseños para crear o para mejorar el concepto gastronómico del mismo e incrementar sus ganancias.

Mejorar el concepto gastronómico de un restaurante y generar ganancias Un concepto gastronómico es la idea principal o tema que específica qué tipo de restaurante es aquel con el que cuenta el cliente. Esto incluye diversos aspectos como coctelería, diseño y decoración del comedor, la elección del menú, la imagen de los empleados y de la carta que es la herramienta de presentación del negocio. La gestión del concepto gastronómico debe estar a cargo de profesionales capaces de proporcionar soluciones eficientes para emprender un negocio o mantenerlo en el sector. Oh My Business ofrece diversos servicios para dar soluciones integrales a todo negocio de restaurantes, como la gestión operativa que ayuda a obtener resultados positivos y hacer que la marca arrase en el mercado. La empresa además ofrece a sus clientes el servicio de alquiler de mobiliario y utensilios y el servicio staff con camareros, bartenders, maitres y personal experto en eventos, entre otros. También se encargan de la formación del personal en la preparación de mejores productos y cómo resolver crisis de atención al cliente, así como también un servicio de desarrollo de negocio para expandir el restaurante.

Servicios de gestión operativa de Oh My Business Oh My Business ayuda a empresas de restauración y eventos a crear un concepto gastronómico sólido y atractivo para impedir tener pérdidas. Esto lo consiguen porque cuentan con 10 años de experiencia en el área de restauración, hostelería, retail gastronómico, eventos e innovación y utilizan una metodología única que genera éxito.

Principalmente, se ocupan de la gestión operativa de forma personalizada porque cada proyecto es diferente. Esto quiere decir que diseñan estrategias y soluciones adaptadas a las necesidades de sus clientes y su modelo de negocio. Además, la empresa cuenta con un personal capacitado en diferentes áreas como la nutrición, dirección gastronómica, de coctelería, de sala, director operativo y CEO. Todos estos profesionales tienen gran compromiso con su trabajo de gestión continua o esporádica y garantizan a sus clientes los resultados deseados.

Con los servicios de Oh My Business, los clientes podrán optimizar el funcionamiento de su proyecto gastronómico. De esta manera, el restaurante podrá establecer una imagen clara de qué platos ofrece, así como poder generar ingresos desde su inicio y mantener una alta rentabilidad a largo plazo.



