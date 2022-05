Delicias con Arte, la primera feria integral de arte en el Museo del Ferrocarril de Madrid

Delicias con Arte es la primera feria integral de arte, organizada por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en el Museo del Ferrocarril de Madrid y destinada al fomento y el disfrute del arte en todas sus vertientes. A lo largo de cuatro días, entre el 26 y el 29 de mayo, Delicias con Arte reunirá a artistas jóvenes, emergentes y consagrados que expondrán y venderán sus obras en la feria, además de participar en una extensa programación de actividades complementarias como talleres para niños y adultos, concursos, conciertos, desfiles de moda y conferencias.



La feria reúne a más de 100 artistas de más de 30 países en más de 50 stands que presentarán sus obras en un espacio único como es el Museo del Ferrocarril de Madrid, en la antigua estación de Delicias (inaugurada en 1880), rodeados de locomotoras que forman parte del patrimonio histórico ferroviario nacional. Es una propuesta muy cercana para todo tipo de públicos, que podrán convertirse en coleccionistas y mecenas contemporáneos. Colaboran con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles en la organización de este encuentro multidisciplinar Adif, Renfe, la Real Casa de la Moneda, la Universidad de Murcia, la Escuela Universitaria de Diseño Innovación y Tecnología (ESNE), Fundación ONCE, la ONG Connecting Cultures, Atelier Galería del Arte (AGA), Espacio Delicias, la galería Goyart, Ítaca y Fotocasión.



Delicias con Arte contará con la presencia de artistas contemporáneos nacionales e internacionales del relieve de Bárbara Mur, Francisco Gómez Jarillo, Diego Canogar, Luis Gómez Macpherson, Ángel Gutiérrez Aguirre o Isabel Moreno Alosete, entre otros. Participarán también universidades y centros especializados que difundirán sus planes formativos e iniciativas en todas las disciplinas artísticas, presentando las obras de sus alumnos y profesores.



Delicias con Arte es una feria inclusiva. Fundación ONCE presenta a dos mujeres artistas con discapacidad y Connecting Cultures, organización no gubernamental que defiende el arte como medio para combatir las desigualdades sociales en la infancia, propone una exposición de niños y niñas artistas en apoyo a la diversidad funcional y la investigación con la venta de sus obras.

Conferencias, talleres, conciertos… Otras actividades de Delicias con Arte



Pintores, escultores, fotógrafos, ilustradores, orfebres, diseñadores y dibujantes compartirán espacio con diversas actividades complementarias. A lo largo de las cuatro jornadas se sucederán las conferencias en la Sala ‘María Cristina’ del Museo del Ferrocarril, a cargo de artistas, escritores, conservadores, restauradores, fotógrafos o comisarios de arte, con el respaldo de la Universidad de Castilla-La Mancha, la Real Sociedad Fotográfica, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, la Asociación Madrid Arte Total, Business and Professional Women International (BPWI) o la Asociación Armazón.



La Escuela Universitaria de Diseño Innovación y Tecnología (ESNE) plantea un recorrido por varias piezas presentadas en diferentes desfiles de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, así como en concursos internacionales de moda, en un espectacular coche-salón de 1946 de la colección permanente del Museo del Ferrocarril. Los diseños expuestos son creaciones de los alumnos del Grado Universitario Oficial en Diseño de Moda.



El andén central del Museo será la pasarela por la que desfilará la moda rumana de los diseñadores Anda Manescu y Pietro Dolcemáscolo o la moda sostenible de Ana Álvarez, entre otras. En el Aula Talgo está prevista la realización de talleres infantiles con diferentes actividades como manualidades artísticas, lectura de poesía de algunos títulos de los ‘Premios del Tren’ que organiza la Fundación de los Ferrocarriles Españoles o la creación de vagones y locomotoras en talleres artísticos colaborativos.



Se han organizado varios conciertos en el espacio del andén central de Delicias. Músicos consagrados como el saxofonista Gautama del Campo, en una fusión de jazz y flamenco, o Concuerda y Más, que investigan las raíces flamencas en composiciones de Granados y otras figuras de la música española; también jóvenes promesas de la música como la Arthur Brass Band, formada por alumnos del Conservatorio de Arturo Soria.



Por la feria se moverán El Retratista Nómada y los Urban Sketchers de Madrid, grupos de dibujantes y pintores que realizarán retratos a los visitantes que quieran posar.

Concursos con premio



Organizados gracias a la colaboración de Renfe y repartidos a lo largo de los cuatro días se celebrarán concursos de fotografía, de cortometrajes, de escultura y de pintura rápida. Además, se premiarán el mejor stand de la feria y la obra expuesta que reciba más votos de los visitantes.