Recientes estudios corroboran el impacto que tiene la vitamina D en pacientes con patologías óseas y extraóseas Conclusiones de la tercera edición del Annual Review of Congresses (ARC) Francisco Acedo

@Acedotor

miércoles, 25 de mayo de 2022, 09:19 h (CET) Nuevos ensayos confirman la importancia de tener niveles adecuados de vitamina D tanto en personas enfermas que padecen distintas patologías, como en población sana. Esta es la principal conclusión de la tercera edición del Annual Review of Congresses (ARC) en Vitamina D, una iniciativa de Luzán 5 Health Consulting, avalada por la Sociedad Española de Investigación Ósea y del Metabolismo Mineral (SEIOMM) y patrocinado por el Grupo Italfarmaco, en la que se dieron cita 325 especialistas.

El encuentro, celebrado el viernes 20 de mayo, se ha desarrollado en formato multisede. Así, se ha reunido al panel de expertos en Madrid y se ha conectado vía streaming con doce salas distribuidas por todo el territorio nacional, contando en cada una de ellas con un médico especialista que ha ejercido de moderador local.

Mediante este innovador formato, se ha hecho una revisión de las últimas novedades presentadas en los principales congresos internacionales relacionados con la vitamina D. Para ello, se ha contado con la participación de expertos de renombre como D. Jesús Vázquez, director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento y encargado de inaugurar la reunión, la Dra. Dawson- Hugues (Profesora de Medicina de la Universidad de Tufts, Boston) o el Dr. Manuel Sosa, (Hospital Universitario Insular de Gran Canaria) coordinador del encuentro.

“Esta tercera edición ha tenido una magnífica acogida, que viene a corroborar la importancia que tiene la vitamina D y su déficit en la población en general y en los enfermos en las distintas patologías en particular”, tal y como señala el Dr. Sosa.

Para analizar las novedades se han organizado cuatro bloques temáticos en los que se han revisado las posibles implicaciones de la hipovitaminosis D en las especialidades de traumatología, endocrinología, medicina interna y geriatría. El encuentro ha finalizado con una ponencia a cargo de la Dra. Dawson Hughes, referente a nivel mundial en el campo del metabolismo óseo.

La especialista estadounidense ha puesto de manifiesto la importancia que tiene la suplementación con calcio y vitamina D en combinación con otros tratamientos para la osteoporosis, ya que, según los estudios revisados durante este ARC, queda demostrado que este abordaje terapéutico reduce el riesgo de fractura.

“El colecalciferol también ha demostrado ser determinante en el proceso de consolidación de las fracturas, tal y como ha puesto sobre la mesa el Dr. Iñigo Etxebarria (Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Alto Deba, en Guipúzcoa), quien ha insistido en la necesidad de garantizar que el paciente tenga niveles adecuados de vitamina D para reducir la tasa de complicaciones y mejorar su recuperación”.

Por su parte, el Dr. Francisco José Tarazona (Servicio de Geriatría del Hospital Universitario de la Ribera, Alzira, en Valencia), ha revisado una selección de estudios en los que se describe la relación entre hipovitaminosis D y algunos síndromes geriátricos como el deterioro cognitivo, las caídas y la inmunosenescencia, por lo que ha insistido en la necesidad de poner en marcha nuevas investigaciones con el fin de intentar demostrar el beneficio de una terapia con Vitamina D en este colectivo.

En el bloque de endocrinología se ha consolidado la teoría que mantiene la existencia de una relación entre la hipovitaminosis D y determinadas enfermedades autoinmunes. Según el Dr. Guillermo Martínez (Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario 12 de Octubre, en Madrid) existe asociación aunque actualmente no hay evidencia científica suficiente que pruebe causalidad, No obstante, los ensayos revisados dejan la puerta abierta a esta posibilidad, por lo que sería necesario continuar apostando por esta línea de investigación.

Al frente de la mesa de Medicina Interna, el Dr. Óscar Torregrosa (Unidad de Metabolismo Óseo del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Elche, en Alicante) ha repasado estudios sobre COVID-19, en los que queda demostrado que los pacientes infectados por este coronavirus tienen una peor evolución cuando presentan niveles bajos de vitamina D, así como un mayor riesgo de mortalidad. Por este motivo, el especialista subrayó que la suplementación con vitamina D es fundamental para mejorar la respuesta inflamatoria de estos enfermos.

Álvaro Acebrón, director general de Grupo Italfarmaco en España, declara que “crece exponencialmente el número de estudios que investigan el papel de la Vitamina D en la salud. Por este motivo, en Italfarmaco impulsamos iniciativas que ayuden al médico a mantenerse al día con formatos como el ARC en Vitamina D, en el que se seleccionan y revisan las novedades presentadas en los diversos congresos internacionales y la literatura científica del año anterior de manera ágil y participativa”.

En la misma línea, Antonio Franco, CEO de Luzán 5 e impulsor de los ARC, destaca que “este modelo de congreso facilita un acceso rápido a las novedades presentadas en los congresos internacionales. De este modo, ponemos foco en las necesidades de los facultativos para que cuenten en su día a día con las herramientas necesarias para atender a sus pacientes”. ¿Qué es un ARC?

El ARC (Annual Review of Congresses and Scientific Literature) es un programa de actualización científica diseñado por Luzán 5 Health Consulting en 2009, basado en la celebración de jornadas de información, debate y opinión sobre las novedades presentadas en los diversos congresos internacionales y la literatura científica del año anterior en un área clínica específica. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Recientes estudios corroboran el impacto que tiene la vitamina D en pacientes con patologías óseas y extraóseas Conclusiones de la tercera edición del Annual Review of Congresses (ARC) El 3% de la población española padecerá epilepsia en algún momento de su vida La Sociedad Española de Neurología (SEN) estima que en España existen más de 400.000 personas con esta enfermedad La inteligencia artificial ayuda a los radiólogos en el cribado de cáncer de mama mejorando sus resultados 36 Congreso de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) y XXXI CIR La SEEN destaca la importancia del endocrinólogo en el diagnóstico de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) ​Sus síntomas, en ocasiones, provocan una disminución en la ingesta de alimentos por el dolor y el malestar, favoreciendo la desnutrición El tiempo medio diagnóstico de las enfermedades minoritarias es de cinco años Menos del 5% cuentan con tratamiento