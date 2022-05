¿Cómo es la evolución del injerto capilar día a día después de someterse a un implante capilar? Emprendedores de Hoy

miércoles, 25 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

La alopecia es una condición que afecta a una gran cantidad de personas, quienes observan cómo la caída del cabello se incrementa día a día. Para evitar las incómodas consecuencias, el trasplante capilar es una de las intervenciones estéticas con mayor demanda.

Sin embargo, es imprescindible acudir a profesionales especializados, ya que un injerto mal practicado puede ocasionar perjuicios en el cuero cabelludo. En Barcelona, el Dr. Bruno Jacobovski es uno de los mejores especialistas en tratamientos de trasplante o injerto capilar, garantizando un trato cercano con el paciente antes, durante y después de la intervención. Hay muchos casos de antes y después en su Instagram: bjclinic_

La evolución del injerto capilar depende del cuidado que brinde el paciente a la zona tratada Una de las preguntas más realizadas por quienes muestran interés en llevar a cabo un injerto capilar tiene que ver con la evolución del injerto después de la intervención. Durante los primeros 7 días desde la intervención, el paciente debe mantener un especial cuidado con no rozar la zona la mayoría del tiempo. En esta etapa, la presencia de una ligera hinchazón es normal, ya que se relaciona con las infiltraciones aplicadas por la anestesia.

Una vez transcurrida la primera semana, el lavado completo del cuero cabelludo debe iniciarse con un champú especial. Alrededor del día 10, las costras de las partes injertadas empiezan a caer de forma paulatina, lo que garantiza la fijación de los folículos en la piel. Por su parte, la fase de latencia inicia entre los días 30 – 50, donde el 80 % del cabello implantado cae, para después volver a crecer.

A partir del tercer y cuarto mes, el cabello comienza a crecer nuevamente de forma progresiva, aunque con alguna irregularidad, ya que puede que unas zonas lo hagan más rápido que otras. Finalmente, pasado el primer año, el paciente podrá observar los resultados, con un crecimiento homogéneo y duradero para el resto de su vida.

Los pacientes pueden obtener un diagnóstico capilar online de la mano del Dr. Bruno Jacobovski En vista de que varias personas no cuentan con la disponibilidad suficiente para realizar una visita presencial, la clínica capilar del Dr. Bruno Jacobovski ofrece la opción de realizar un diagnóstico online. Desde la página web, el paciente puede llenar un breve cuestionario para recibir una valoración general elaborada por el médico especialista.

Asimismo, si la decisión es agendar una cita, existe la posibilidad de llevarla a cabo de forma virtual o directamente en la clínica, ubicada en Barcelona. De esta manera, el doctor explica los detalles importantes sobre la operación capilar y resuelve las dudas presentadas en el paciente. En cuanto al coste del servicio, es totalmente gratuito y no va más allá de los 2 minutos de duración, momento en que se comunica el tratamiento indicado para el paciente.

Al tratarse de un procedimiento ambulatorio, el paciente no requiere de baja laboral. Con el injerto capilar realizado por el Dr. Bruno Jacobovski, el paciente tiene la oportunidad de recuperar la confianza en sí mismo, ya que el procedimiento se ejecuta bajo estándares de calidad.



