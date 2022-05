Para prevenir el envejecimiento celular, son útiles los productos de Comdiet Roig Laboratorios Emprendedores de Hoy

martes, 24 de mayo de 2022, 16:26 h (CET)

Las células que han dejado de dividirse y que tienden a acumularse en el cuerpo, favoreciendo la aparición de enfermedades relacionadas con la edad y acelerando el envejecimiento, son las senescentes.

Estas células incrementan sus redes genéticas de prosuperviviencia, por lo cual se resisten al proceso natural de apoptosis (muerte celular programada), dejando rastros perjudiciales en el organismo durante períodos muy prolongados de tiempo. Los últimos avances científicos han demostrado que los senolíticos son capaces de romper estas redes genéticas, contrarrestando de manera óptima los efectos adversos que generan la presencia de celulas senescentes en el cuerpo.

Por este motivo, Comdiet Roig Laboratorios ha diseñado y patentado un complemento alimenticio llamado SENOLYTIC PLATINUM, el cual funciona como una alternativa para estimular la muerte celular programada de células senescentes, evitando las marcas y enfermedades, producto del efecto de envejecimiento acelerado en pacientes de distintas edades.

Senolíticos en cápsulas La fórmula desarrollada por este laboratorio contiene sophora japónica, té negro, bromelaina, vitamina C, fisetina y vitamina B3. Con solo una o dos cápsulas al día, quien las tome puede incrementar la cantidad de celulas sanas en su organismo y favorecer el aumento en su esperanza de vida útil. Además, podrán frenar el envejecimiento celular, rejuvenecer el tejido ya envejecido, reducir el cúmulo de células senescentes y reducir el riesgo de presentar enfermedades relacionadas con la edad. Este medicamento es producto de una investigación exhaustiva de muchos años del Dr. Jordi Ibáñez y está elaborado con componentes 100 % naturales, por lo cual no presenta ningún efecto secundario.

Un laboratorio de venta online Este producto, junto a otros desarrollados por el laboratorio, puede encontrarse en la tienda virtual de la compañía. La plataforma digital que aloja la tienda también cuenta con un servicio a domicilio, el cual se encarga de hacer la entrega del pedido entre 24 y 48 horas, después de formalizarse la compra. La experiencia de más de 40 años en el sector de la farmacología natural convierte a este laboratorio en una empresa líder y segura que se cimienta en la opinión favorable de varias generaciones de clientes.

De esta manera, Comdiet Roig Laboratorios, espera ofrecer soluciones acertadas y efectivas para que sus pacientes puedan combatir los signos visibles e invisibles de la edad. El estudio y manipulación de los componentes medicinales presentes en las plantas es el motor para que personas de todas las edades estén satisfechas con los resultados óptimos de sus tratamientos. Para Comdiet Roig Laboratorios, es un honor formar parte de un procedimiento natural que ayude a las personas a mejorar su calidad de vida y a prevenir enfermedades.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.