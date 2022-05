JBH Financial Group vende en Opensea.io su nueva colección FalCoin NFT Comunicae

martes, 24 de mayo de 2022, 17:44 h (CET) JBH Financial Group SL es experta en desarrollar NFTs, son una clase de activos digitales que se almacenan y manejan dentro de una cadena de bloques (blockchain). Algunas inversiones en NFT han superado ampliamente a las criptomonedas como Bitcoin (BTC) en los últimos meses. Celebridades de la talla de Mike Tyson, Jay-Z y Gary Vee han comprado NFT y los han mostrado en sus perfiles de Twitter, aumentando la demanda de estos tokens. Algunos de ellos han llegado a venderse por varios millones de euros JBH Financial Group SL es una sociedad ubicada en Blanes experta en desarrollar NFTs Tokens No Fungibles o Non Fungible Tokens son una clase de activos digitales que se almacenan y manejan dentro de una cadena de bloques (blockchain).

Al tratarse de archivos únicos, insustituibles y no intercambiables, los NFTs simplemente no se pueden copiar.

Algunas inversiones en tokens no fungibles (NFT) han superado ampliamente a las criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Dogecoin (DOGE) en los últimos meses. Celebridades de la talla de Mike Tyson, Jay-Z y Gary Vee han comprado NFT y los han mostrado en sus perfiles de Twitter, aumentando la demanda de estos tokens. Algunos de ellos han llegado a venderse por varios millones de euros.

En JBH Financial Group SL podrás asesorarte sobre esta nueva tecnología que en breve será muy común en el Metaverso. Para ello la compañía está desarrollando un proyecto en Opensea.io con una colección de 10.000 NFTs llamada FalCoin NFT que puedes ver desde este enlace: https://opensea.io/collection/falcoin

Actualmente esta colección se encuentra a la venta a un precio de 0,25 ETH (Ethereum) la unidad y por cada 1.000 unidades vendidas la compañía sube el coste de la siguiente tirada de 1.000 unidades un 100%, consiguiendo muy buenas rentabilidades según va avanzando la colección.

Los propietarios de estos FalCoin reciben multitud de beneficios durante el crecimiento de la colección, desde premios de hasta 2.000,00 ETH (entre 3 y 4 Millones de euros al precio actual del Ethereum), a otros beneficios muy interesantes que harán que esta colección suba en las estadísticas de Opensea.io como la espuma.

Esta compañía también está tokenizando parte de su capital social para crecer rápidamente, actualmente está disponible un 25% de la compañía repartida en 10.000 tokens de 0,50 ETH cada uno.

Se puede conocer más sobre JBH Financial Group SL en su web www.jbhfinancialgroup.com o desde sus redes sociales @financialgroup.jbh

