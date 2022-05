El ‘boom’ del marketing en la cirugía estética Emprendedores de Hoy

Actualmente, se puede observar un aumento considerable de las campañas de marketing digital relacionadas con el sector de la medicina estética, las cuales tienen como objetivo atraer un mayor número de pacientes. Datos recientes desvelan que el aumento de las cirugías tras la pandemia ha aumentado entre un 30 % y un 60 % respecto a los años anteriores.

Cada vez hay más demanda y con ella, incrementa la presencia y competencia en internet por parte de las clínicas médicas y cirujanos estéticos. Para lograr destacar entre ellos, hoy se va a citar una serie de consejos de una agencia especializada en marketing digital para cirujanos plásticos llamada STAMINA Marketing.

¿Cómo aumentar las ventas de una clínica o cirujano plástico? Siempre se parte de la base de una estrategia digital, cada centro profesional es distinto. “No es lo mismo un profesional con años de experiencia que alguien que comienza en el sector. Aunque los años de experiencia no te aseguran una ventaja competitiva en los medios digitales”, asegura Juanlu Pintor, responsable de la agencia.

En todo proceso de compra, hay cinco fases bien diferenciadas que atraviesan todos los compradores, la segunda de ella justo después del reconocimiento de la necesidad o del problema es la búsqueda de información y aquí es donde el diseño web y el marketing de contenidos es una pieza clave en el marketing para la salud.

Cualquier usuario que se va a someter a una intervención busca mucha información en internet sobre el tratamiento y sobre la experiencia profesional, por eso la clave está en tener una página web con el contenido suficiente para resolver todas las dudas iniciales que los pacientes preguntan en una primera consulta con el fin de generar esa autoridad y confianza de cara a los mismos.

Si bien muchas de las plataformas limitan las publicaciones de resultados antes y después, es totalmente recomendable publicarlos en las redes sociales y en la página web. La mayoría de pacientes quieren tangibilizar y conocer de antemano cuáles son los resultados y técnicas de los doctores. “Es similar al lookbook o revistas clásicas que se pueden ver en la sala de espera de las peluquerías llevadas a una versión digital.” comenta Juanlu.

¿Por qué es clave aparece en Google? En relación con lo anterior, los pacientes buscan mucha información antes de contactar con un profesional para someterse a una cirugía estética, por eso el posicionamiento SEO es una de las estrategias más importantes. Si la empresa consigue aparecer en Google cuando alguien está buscando un cirujano especialista o responde en su página web a las dudas más frecuentes, está demostrando ser una autoridad en la materia y los usuarios preferirán contactarla a esta compañía antes que a otros.

Otra opción son los anuncios publicitarios en Google, redes sociales y demás plataformas digitales. Estos permiten llamar la atención de los usuarios y conseguir buenos resultados en poco tiempo.

Las ventajas de una marca personal impecable en redes sociales Cuando se habla de tratamientos médicos estéticos y cirugías plásticas, se trata del mercado donde hay que dar prioridad a la imagen. Gracias a las últimas actualizaciones en las redes sociales, se puede decir que estas son un canal para captar la atención de muchos usuarios a través de imágenes.

Publicidad y posicionamiento de marca en el sector El marketing digital no ha sido creado específicamente para la industria tecnológica, sino para cualquier empresa o profesional que desee crecer en internet. STAMINA Marketing explica que en el caso del área de la salud, como las clínicas y médicos privados pueden utilizar la publicidad online para llegar a más personas en una ciudad o zona específica. Asimismo, estas tienen la posibilidad de incluir contenido relevante y de valor para permanecer durante más tiempo en la mente del consumidor. Las clínicas también pueden aprovechar los beneficios del SEO o posicionamiento en buscadores para ubicarse en los primeros resultados de Google y ganar mayor visibilidad, reputación y presencia digital. Cada uno de estos beneficios se aplica de la misma forma para los médicos profesionales autónomos e independientes que buscan desarrollar y crecer su propia marca online.

Actualmente, el equipo liderado por Juanlu Pintor de expertos en marketing digital para médicos se especializa en publicidad y posicionamiento SEO para el sector de la salud en España. Las soluciones digitales de STAMINA Marketing ayudan a los doctores y centros médicos a crecer en internet de manera exponencial.



