La participación de 176 equipos confirma la esencia solidaria de la Oxfam Intermón Trailwalker 2022

lunes, 23 de mayo de 2022, 13:56 h (CET) Esta nueva edición ha recaudado hasta ahora más de 221.000€ que permitirán el acceso a agua potable a cerca de 30.000 personas en el mundo. Disponibles en este enlace de descarga las imágenes y los vídeos de esta edición La Oxfam Intermon Trailwalker cerró hoy su 11ª edición en Girona con 176 equipos y cerca de 1.500 participantes. Pero, ante todo, ha vuelto a poner de relieve su fuerza solidaria al recaudar 221.000 euros, con el objetivo de que más de 30.000 personas tengan acceso a agua potable en proyectos que tiene la organización en África y América Latina. Este año, como novedad, la organización ha incluido una prueba de 10 kilómetros en 4 horas, además de las de 50 y 100 kilómetros.

En la distancia de 10km el primer grupo de 4 corredores en llegar a Sant Feliu de Guíxols ha sido el DDGI200, de la Diputación de Girona. En el reto de 50km el primer equipo en alcanzar la meta en Girona ha sido el FLT-RockAndRun, de la Fundació La Caixa. Finalmente, para los 100km, el primer equipo en llegar a Sant Feliu de Guíxols fue el KriterS, de Kriter Software, que alcanzó la meta el sábado sobre las 21:30 horas tras una jornada de altas temperaturas.

Más de 124 son equipos de empresa, como la Agència Catalana de l’Aigua, Agbar, Aigües de Vic, Grupo Arola, Banc Sabadell, Brown Forman (Jack Daniel’s), Caixabank, Caixa d’Enginyers, Caixa Popular, Capsbe, Circutor, Croda Ibérica, DHL DARA, Estrella DAMM, DHL Supply Chain, EPI INDUSTRIES family of companies, Ferrer, Fundació la Caixa, Gurit Shared Services, Ipsos Iberia, Imagin, Anthesis Lavola, Roberlo, SABEMSA, Servihabitat, Tiselab y Urbaser,

Los equipos proceden en su gran mayoría de Barcelona, Girona, Tarragona, Alacant, pero también hay equipos procedentes de Guipúzcoa, Lleida, Madrid, Navarra, Sta. Cruz Tenerife, Toledo, València y dos equipos de Bélgica y de Italia.

Más de 1 millón de personas con acceso a agua potable

Desde su primera edición en España (2011) ya han participado más de 26.000 personas y se han recaudado más de 7 millones de euros con los que se ha facilitado el acceso de agua potable a más de un millón de personas.

Del total de equipos, una amplia mayoría ha estado formada por compañeros y compañeras de trabajo los apoyan. Es triple el reto que ofrece esta prueba: deportivo, solidario y de trabajo en equipo, lo que la convierte en una inigualable herramienta de teambuilding y de cohesión humana.

'Kilómetros X agua'

El acceso a agua potable para beber, cocinar y lavarse es esencial para la vida y para evitar que se propaguen enfermedades como el cólera y la diarrea. Sin agua limpia se acentúan los niveles de desnutrición, que ya son graves en los países donde Oxfam Intermón trabaja. La escasez de agua ya afecta a cuatro de cada 10 personas en el mundo.

Las mujeres y las niñas destinan horas en ir a buscar agua, con lo que no pueden realizar otras actividades como ir a la escuela o cultivar alimentos, lo que perpetúa su condición de pobreza. En las crisis humanitarias, en los campamentos de refugiados, el hacinamiento y la falta de agua potable incrementa el riesgo de muerte por la propagación de enfermedades provocada por la falta de higiene.

Oxfam Intermón es experta en aprovisionamiento de agua potable, especialmente en situaciones de emergencia. Durante el último año -ejercicio 2020-2021- Oxfam ha apoyado a 25,7 millones de personas en más de 90 países junto a la colaboración de 4.128 organizaciones socias. A pesar de las restricciones provocadas por la pandemia, la organización ha multiplicado sus esfuerzos y ha llegado a 6,3 millones más de personas en este año especialmente difícil para tantísimas personas en el mundo.

