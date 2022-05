¿Qué diferencia a Umbrella Antiadherente cerámico, con respecto a los recubrimientos antiadherentes más tradicionales? Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de mayo de 2022, 13:01 h (CET)

El recubrimiento Umbrella Antiadherente es un producto desarrollado en España, después de años de inversión en el área de investigación y desarrollo. Se trata de una solución tecnológica revolucionaria que está cambiando la forma de producción del sector de panadería y bollería. Los servicios de la empresa y el sistema de recubrimiento es adaptable a las necesidades específicas de cada cliente.

Uno de los aspectos más importantes de la industria de la panificación es el mantenimiento de las bandejas y moldes que se utilizan para las tareas de horneado. Esta actividad requiere un correcto desmolde de las piezas cocinadas para que no se rompan en su retirada, una fácil eliminación o retirada de los residuos que se fijan en los utensilios y, lo más importante, una “no migración” del antiadherente que pueda terminar pegándose en los alimentos, provocando rechazos y gastos de manipulación y recuperación de piezas.

Prevenir la producción de carbonilla (un elemento contaminante que se origina cuando los residuos adheridos al útil se queman durante los distintos ciclos de horneado), se solventa con un recubrimiento que facilite la limpieza sin necesidad de productos químicos o abrasivos que puedan deteriorar la bandeja. Es importante saber que esta carbonilla produce gases y humos dentro del horno que resultan contaminantes, pudiendo migrar a los alimentos. Un recubrimiento cerámico como Umbrella Antiadherente no tiene migraciones por desprendimiento que pueda terminar contaminando los alimentos horneados, asegurando la calidad del producto en todo momento.

Para solucionar estos problemas, la empresa Umbrella Antiadherente creó un recubrimiento antiadherente que mejora la eficiencia, la sostenibilidad y la salubridad de las bandejas de horno.

El tratamiento antiadherente innovador de Umbrella Technologies alarga la vida útil de las bandejas y moldes de manera indefinida, ya que no requiere de un arenado para su aplicación o recuperación Cadenas de supermercados españoles y fabricantes industriales no han dudado en reemplazar sus bandejas de pan y repostería por unas nuevas, con el tratamiento Umbrella Antiadherente. Este está consiguiendo que los utensilios de horneado estén siempre en perfecto estado de limpieza, sean más eficientes, requieran un menor gasto y dedicación en el mantenimiento y aseguren la calidad de los alimentos. De esta manera, lavando las bandejas solo con agua y jabón, facilita la tarea de los trabajadores y alarga la vida útil de las bandejas, donde actualmente los costes de materias primas requieren este tipo de economía circular.

Otra de las ventajas de este tratamiento antiadherente es que mejora la productividad de la actividad de horneado, ya que se reducen costes, tanto en el consumo de energía como en el mantenimiento y limpieza, al no requerir procesos de retratamiento tan frecuentes, a causa del desgaste o mermas de productos horneados por desprendimiento de los antiadherentes actuales que se pueden quedar pegados en el pan. En esta misma línea, se aminora el uso de grasas desmoldantes o papel de horneado, lo que posibilita conseguir productos cocinados de mayor calidad. Esto último también ayuda a un mejor mantenimiento de los hornos, al no generar tanto residuo por escurridos de grasas de desmolde en su interior.

Características del sistema de recubrimiento creado por Umbrella Technologies El sistema de antiadherencia innovador, creado por Umbrella Technologies, es un recubrimiento mucho más sostenible, de mayor facilidad en la aplicación y reaplicación, que presenta un mejor rendimiento y es más duradero. También cuenta con una alta resistencia al rallado, no se degrada a altas temperaturas y no produce residuos sólidos en la recuperación de moldes y bandejas.

El sistema antiadherente de Umbrella Technologies es una de las mejores opciones para mejorar el rendimiento y funcionalidad de las bandejas de horneado en el sector de panificación y bollería.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comprar capazos con todas las tendencias en bolsos de playa 2022 en Grecca By Mia Agencia de marketing digital en Barcelona Villaquirán Abogados, la importancia de contar con un abogado laboralista en Tenerife Todo lo que se debe saber sobre el aumento de pecho con grasa propia, por el Dr. Jorge Planas AMASCAL, una de las mejores herramientas para los almacenistas