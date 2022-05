Enfermedades crónicas y PAPIMI, tratamiento regenerador, por Cellumed Clinic Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de mayo de 2022, 12:36 h (CET)

El cuerpo humano se compone de billones de células y cada una de ellas funciona como una batería eléctrica. Dependiendo de la carga que tenga funcionará mejor o peor. Los procesos bioquímicos dependen del potencial de energía de la membrana célula, que intermedia entre el interior y exterior de las células. Mientras que las células sanas tienen una carga de 70 a 100 mil voltios, las enfermas pueden variar por debajo de 30, hasta 70.mv.

La función de la PAPIMI,tratamiento creado por el científico griego Papas, es regenerar a nivel local y reparar la energía que necesitan las células para poder realizar sus funciones mediante pulsos electromagnéticos sin efectos secundarios. Además de ser un tratamiento terapéutico para la salud, indoloro y regenerativo, alivia el dolor y la inflamación de los tejidos, se utiliza muy eficazmente y con base científica, en rehabilitación, mejora el rendimiento deportivo y tratamiento de lesiones, ayuda en el tratamiento de la osteoporosis, problemas de articulaciones, dolores y otros problemas músculo esqueléticos, incluso en el tratamiento complementario de enfermedades crónicas o degenerativas.

¿Cómo tratar las enfermedades degenerativas y crónicas? En muchos casos, los síntomas pueden parecer los mismos en ciertas enfermedades crónicas y suelen confundirse muy fácilmente. Por ejemplo, pacientes con fibromialgia pueden sentir síntomas parecidos a los que genera la fatiga crónica. Pacientes que han sufrido la picadura de un insecto infectado y les ha contagiado la bacteria de Lyme, llegan a sufrir muchas veces los mismos síntomas que un enfermo con fibromialgia. No todos los pacientes llegan a conocer exactamente que les pasa y deambulan de una clínica a otra buscando respuesta a sus dolencias. Pero la medicina integrativa proporciona, además, herramientas que ayudan a conocer la causa real de las dolencias y tratando las causas en muchas patologías se llega a equilibrar el organismo y a resolver el problema.

Cellumed Clinic es un centro médico integrativo ubicado en Marbella, que cuenta con un equipo de médicos y terapeutas especializados, que atienden personas con diversas patologías, mediante el uso de herramientas tanto convencionales, como complementarias y biológicas, con el objetivo de conseguir la recuperación del paciente. Su principal objetivo es conocer la causa de la enfermedad, por eso, los estudios clínicos se complementan para obtener mayor información con un estudio o análisis morfológico celular, con el fin de llegar a conocer todos los fallos que se producen en las células y que dan lugar a las enfermedades. Destaca por su ambiente armónico, donde conjuga el equilibrio entre la ciencia y el sistema biológico de los pacientes. Tienen un trato individualizado con cada cliente, de acuerdo con las necesidades particulares de cada uno, para llegar al origen de la enfermedad y poder tratarla con las terapias necesarias.

La PAPIMI es una terapia muy utilizada en Cellumed Clinic para la regeneración del tejido dañado, pero la clínica tiene en cuenta la importancia, además, la nutrición celular activa, la oxigenación, detoxificación, y el complemento de vitaminas intravenosas y terapias corporales, poniendo todas las herramientas biológicas necesarias para ayudar a la recuperación del paciente dependiendo de su necesidad.

Muchos pacientes que vivían sometidos a tratamiento y medicación de por vida, han encontrado una solución a sus problemas, una vez estudiado el origen y realizado un tratamiento integrativo adaptado a sus necesidades y sin efectos nocivos para su salud.

En el caso de Cellumed Clinic, es posible solicitar información y una valoración previa a distancia, para conocer si el caso es tratable, sin coste alguno ni compromisos.



