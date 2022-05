La importancia del pienso ecológico para gallinas ponedoras de cáscara dura, según Bifeedoo Comunicae

lunes, 23 de mayo de 2022, 12:40 h (CET) Hay que tener en cuenta que una mala calidad de la cáscara puede suponer un riesgo real para la seguridad alimentaria, puesto que los huevos con la cáscara blanda o dañada tienen un mayor riesgo de contaminarse con por bacterias patógenas, como Salmonella spp., que pueden provocar una infección grave con diarrea intensa en personas La dureza de la cáscara de los huevos es muy importante puesto que, si la cáscara no tiene la dureza suficiente, los huevos pueden romperse más fácilmente por algún golpe de las propias gallinas o al recogerlos del gallinero. Hoy en día se puede comprar pienso ecológico gallinas ponedoras cáscara dura por internet en cualquier momento y desde cualquier lugar y con la comodidad que lo traigan a casa. Desde Bifeedoo, fabricante de pienso ecológico para gallinas, además de otros animales como cabras, vacas o conejos, exponen algunos beneficios de comprar el pienso ecológico para gallinas ponedoras que contribuirá a que la cáscara de los huevos sea más dura. Y también, otro aspecto muy valorado por sus clientes, el plan Premiuum, una suscripción que además de beneficiarse de un descuento en los pedidos, se ahorra en tiempo.

El pienso ecológico que mejora la dureza de la cáscara de los huevos

La composición del pienso es el que otorga todas las propiedades a los mismos. Es por ello que el destinado a mejorar la dureza de las cáscaras de los huevos se formula especialmente con un mayor contenido en calcio, lo que ayuda a evitar que las gallinas ponedoras pongan huevos blandos y quebradizos de baja calidad.

La dureza de la cáscara de los huevos es muy importante también para que no afecte a su calidad puesto que, si una cáscara no es resistente y es quebradiza, hay más riesgos de que el huevo se pueda contaminar por bacterias.

Para las gallinas en plena edad de producción de huevos es una época “exigente” que puede afectar a su organismo y a la calidad de la cáscara, pues una mala alimentación puede provocar afecciones en el animal.

Aproximadamente a las 16 semanas de vida, las gallinas llegan a la madurez sexual, sus niveles de estrógenos aumentan y el oviducto comienza a crecer muy rápidamente. El primer huevo lo pondrán sobre las 18 semanas de vida. Para que se forme la cáscara, necesitan una gran cantidad de calcio. La puesta de los huevos responde a un ciclo diario, por la tarde, justo antes de que comience la formación de la cáscara de huevo, las gallinas presentan un apetito específico por el calcio. Durante la noche, cuando se forma la cáscara de huevo, se estimula la producción de vitamina D, lo que aumenta la absorción de calcio por los tejidos del intestino.

Con la correcta y adecuada nutrición de la gallina durante todo el período de puesta, con niveles de calcio óptimos, se mantendrá su salud general y se ayudará a acumular suficiente calcio en el hueso medular (depósito de calcio para la calcificación de la cáscara) y formar y mantener los tejidos del oviducto en ciclos de puesta prolongados manteniendo una buena calidad de la cáscara.

Asegurarse de tener siempre pienso con la comodidad del programa Premiuum

Como se decía al principio, es una ventaja contar internet y poder comprar pienso online cómodamente desde cualquier ordenador, teléfono o tableta. La empresa Bifeedoo ofrece en su tienda online la posibilidad de comprar sacos para que nunca falte el mejor alimento para los animales de corral. Pero, además, ofrecen un servicio Premiuum que permite a sus clientes realizar una suscripción y determinar la frecuencia con la que se hacen los envíos de pienso, con lo que siempre se contará con productos frescos sin tener que estar pendiente de hacer un nuevo pedido cada vez que se esté agotando el pienso, además de beneficiarse de un 5% de descuento en los pedidos. ¿Una buena opción verdad?

Para más información se puede visitar su web donde se puede encontrar todos los beneficios de ser Premiuum, y también se puede ver toda la gama de productos.

Se puede tener una gran calidad de huevos y unas gallinas saludables gracias a una buena alimentación ecológica. Hay que pasarse al bio.

