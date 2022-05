Cerámica Rambleña, un espacio donde encontrar verdadera alfarería tradicional Emprendedores de Hoy

La alfarería tradicional es un arte milenario que crea objetos a partir de materiales como el barro o la arcilla. Su difusión a lo largo y ancho del planeta ha propulsado su popularidad y la manifestación de diversas técnicas que se rigen por su proceso de elaboración y acabados.

En un taller de alfarería con sus respectivos hornos se lleva a cabo la fabricación de piezas únicas que se caracterizan por su apariencia y durabilidad. En el caso de La Rambla (Córdoba), existen talleres que bajo estrictas normas de calidad trabajan modelando piezas que finalmente llegan a convertirse en la afamada Cerámica Rambleña.

La alfarería, el arte de preservar el barro en objetos decorativos y funcionales La industria de la alfarería se ha desarrollado tanto en occidente como oriente y su fabricación está ligada con el misticismo y el desarrollo de la civilización. Para elaborar piezas en torno alfarero, primero se elige la arcilla o barro ideal, se procede a prensar para dar forma y se seca para evitar el exceso de humedad. El artesano modela con sus expertas manos la “pella” de barro dando la forma y tamaño deseado. Posteriormente, se somete a un proceso de secado natural de la pieza, paso previo a poder ser introducida en el horno alfarería, donde se somete la pieza a una alta temperatura que compactará y solidificará el barro aumentando así su rigidez y durabilidad.

Los productos de alfarería son resistentes, versátiles y no emiten agentes nocivos al medioambiente en su fabricación. Asimismo, ofrecen acabados exclusivos que pueden realizarse bajo la preferencia y gusto de su comprador, por la maleabilidad de su materia prima. En la actualidad, los objetos de alfarería cumplen con multiplicidad de funciones, que van desde utensilios domésticos hasta elementos de decoración. Por ello, estos bienes pueden servir para guardar agua o alimentos, proteger plantas e, incluso, para coleccionar.

La Rambla, municipio cordobés conocido internacionalmente por la fabricación de productos de alfarería El municipio de La Rambla, en la provincia de Córdoba, tiene una amplia tradición enfocada en la industria de la alfarería, lo que ha convertido a esta localidad andaluza en una verdadera potencia en la fabricación de este tipo de bienes.

Las mejores piezas hechas por manos de artesanos locales llegan a formar parte del catálogo de la marca Cerámica Rambleña, marca que da nombre a la tradición artesana de dicha localidad. Esta marca nace con la idea de proteger la calidad, diversidad y características tradicionales de la alfarería en particular y cerámica en general, que históricamente han sido propias de la Cerámica Rambleña. A través de esta se impulsa la distribución nacional e internacional, consiguiendo de esta forma la conservación de las señas de identidad de esta ciudad alfarera. La marca está disponible tanto en su propia web como en los principales marketplaces mundiales como Amazon o Carrefour. Miles de referencias se ponen a disposición de los clientes, piezas como maceta de pared y de suelo en diversos colores, bebederos para perros, botijo de barro tradicional, botijo nevera infantil tradicional, comedero para pájaros, cántaro de barro, hucha tradicional, tinaja, mortero de barro, lebrillo, plato base, jarra tradicional, jarro de agua y un largo etc. Uno de los fundamentos de la marca es poner a disposición de todo el mundo la artesanía, solo la de primera calidad y siempre a precios asequibles, de forma que esté al alcance de todas las personas que sepan valorar este noble oficio.

En la sección alfarería se pueden encontrar piezas donde se conjugan historia, arqueología y cultura, además de ser una práctica sostenible. La materia prima la extraen del suelo de esta localidad y se preservan técnicas transmitidas entre generaciones de rambleños. Comprando piezas de alfarería se contribuye a la conservación de las tradiciones locales y, por extensión, a una parte importante de la cultura española.



