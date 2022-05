Curso de micropigmentación reconstructiva y oncológica, por MED21 Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de mayo de 2022, 11:32 h (CET)

La micropigmentación es una técnica semipermanente que consiste en introducir pigmentos, por medio de un demógrafo, en las capas más superficiales de la piel. En el caso de la micropigmentación reconstructiva y oncológica, consigue camuflar cicatrices y crear areolas (en caso de cirugías mamarias).

Una de las grandes preocupaciones de las personas que sufren cáncer es la pérdida del cabello, cejas y pestañas. Asimismo, en caso de mastectomías, hay veces que se pierden la/s areola/s, por lo que este tratamiento es muy recomendable. Desde la experiencia de esta escuela, hay un antes y un después para la mujer que se somete a la micropigmentación reparadora.

La Escuela Sanitaria MED21, que a su vez, pertenece a la Escuela de Estudios Avanzados, es un centro educativo en Madrid que ofrece cursos para odontólogos, médicos y técnicos en micropigmentación. Precisamente, uno de los cursos de la academia es el de Micropigmentación Reconstructiva y Oncológica, un programa académico que se enfoca en las personas que desean empezar y/o ampliar sus conocimientos sobre técnicas novedosas en micropigmentación.

¿En qué consiste el curso de Micropigmentación Reconstructiva y Oncológica? A través de este curso, la Escuela Sanitaria MED21 pretende impartir las nociones necesarias para efectuar tratamientos de micropigmentación reparadora y oncológica. Entre otras materias, se estudian las diferentes clases de infecciones que existen, cómo se propagan y los mecanismos de defensa y tratamiento. También indagan sobre el cáncer de mama y sobre las cirugías realizadas, etc.

Por otra parte, en el programa, se pueden encontrar asignaturas relacionadas con la colorimetría, las instalaciones y la cabina de micropigmentación, gestión de residuos, asesoramiento y preparación del paciente, medidas higiénicas de protección, etc.

¿Qué ofrece el Curso de Micropigmentación Reparadora de MED21? En este programa pedagógico, los alumnos tendrán acceso al material académico requerido durante el proceso de formación, un simulador de seno de látex, un dosier formativo, la plantilla para prácticas con látex, y además, durante la formación se establecerán descansos a media mañana y para la hora de comer.

Del mismo modo, la maquinaria y todo el material necesario para desarrollar las prácticas durante el curso se facilitan en el establecimiento. Los profesores del Curso de Micropigmentación Reparadora y Oncológica de la Escuela Sanitaria MED21 están altamente cualificados para transferir conocimientos vanguardistas sobre los métodos más utilizados en la actualidad, y sobre cómo este procedimiento puede ayudar a subir la autoestima de muchas mujeres que han padecido una patología delicada.

En definitiva, esta escuela ofrece un curso integral de micropigmentación reconstructiva y oncológica, un programa académico que tiene como objetivo principal ofrecer los conocimientos necesarios sobre técnicas innovadoras a aplicar a las mujeres que han pasado por una mastectomía, o para aquellas que requieran disimular alguna cicatriz visible.



