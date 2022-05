Hallon amplía su oferta de canales de radio y televisión Emprendedores de Hoy

La parrilla audiovisual de Hallon actualmente supervisa 149 canales, 95 de radio y 54 de televisión.

Hallon cuenta con 4 opciones principales de servicio de seguimiento audiovisual, a la medida de las diferentes necesidades más habituales de sus clientes.

Madrid, 23/05/2022.- Hallon ha ampliado la parrilla de medios audiovisuales que monitoriza para sus clientes, con la inclusión de 15 nuevos canales de radio, para alcanzar un total de 149 emisoras de toda España (95 de radio y 54 de televisión). En esta nueva ampliación, con la que refuerza su posición de liderazgo en este segmento, se ha trabajado principalmente en aquellos lugares más demandados por los clientes, lo que ha llevado a aumentar el seguimiento en el País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias y Extremadura.

Los nombres de las emisoras recientemente incorporadas a la parrilla de Hallon son: Onda Cero Bilbao, Onda Vasca, RNE Galicia, RNE Andalucía, Cadena Ser Sevilla, Cadena Ser Bilbao, Cope Bilbao, Cope Sevilla, RNE País Vasco, Cadena Ser Henares, Onda Cero Lanzarote, Cadena Ser Lanzarote, Cadena Ser Cáceres, Cope Cáceres y Cadena Ser Sierra.

Opciones ajustadas a todas las necesidades Hallon dispone de varias opciones de seguimiento audiovisual que responden a las demandas más habituales de los clientes. Se puede hablar de 4 soluciones tecnológicas diferentes, que se exponen a continuación.

Hallon Live News Es un servicio puntero y único en el mercado tanto por la forma de enviar la información, exclusivamente a través de aplicaciones de mensajería instantánea, como por la rapidez en la que se envía, pues no supera nunca los 2 minutos desde el momento de emisión. Combina elementos técnicos de última generación con un equipo humano que asegura que el contenido enviado siempre sea correcto, para que el cliente pueda ver en su teléfono el corte de radio o televisión de su interés, con información adicional también del canal en el que se ha emitido y el programa de forma casi instantánea a la emisión.

Hallon TVR Daily Este servicio monitoriza los espacios informativos de las principales cadenas de radio y televisión nacionales y autonómicas e informa al cliente a través del correo electrónico de las menciones de su interés. Por una económica tarifa plana al mes se incluyen todos los cortes, sin límites.

Hallon TVR PRO Se trata de un servicio de seguimiento sobre la parrilla audiovisual extendida de Hallon, realizado por sus consultores especializados, que remiten los cortes al cliente en un tiempo que ronda los 30 minutos desde la hora de emisión, ya con sus métricas correspondientes, como valor económico y audiencia.

Se puede contratar un número concreto de cortes al mes o solicitar uno solo, en caso de apariciones puntuales.

Alertas automáticas Hallon TVR Este servicio informa al cliente de las menciones que se detectan en los 149 canales de radio y televisión, así como una transcripción del audio e información del canal en el que se acaba de emitir. En caso de querer recibir el corte, el cliente lo solicita y lo recibe en menos de 15 minutos.

¿Qué es Hallon? Hallon es una firma de Media Intelligence en la que un equipo multidisciplinar de ingenieros en tecnología en IA y bases de datos, documentalistas y expertos en comunicación da soporte a la demanda de análisis avanzado de los clientes. Hallon es una compañía independiente, española y forjada con el capital de sus fundadores y el esfuerzo del equipo de profesionales que conforman la compañía.

La compañía monitoriza y analiza más de 900 medios escritos nacionales y los principales diarios y revistas europeas y latinoamericanas, así como más de 80.000 medios digitales en todo el mundo, de los cuales 20.000 son españoles, las principales redes sociales y 149 canales de radio y televisión. Hallon está presente en Panamá, Colombia, Estados Unidos y España.



