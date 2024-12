Obra, pensamiento y legado de Jesús Rafael Marcano

Jesús Rafael Marcano Guzmán (Maturín, 1993), a menudo citado como J. R. Marcano o Jesús R. Marcano, y conocido en el mundo de las letras como 'Emperador de Jade' (玉帝), es un escritor, poeta, haijin, sinólogo, orientalista, traductor literario y promotor cultural. Conocido principalmente por ser el autor de Hanasaki (2021) y fundador del movimiento poético-filosófico Jaykismo o Haikukyô (俳句教; 俳句主义).

Biografía «Infancia y juventud»

Nació el 13 de noviembre de 1993 en la ciudad de Maturín-Edo. Monagas, Venezuela, en un barrio muy pobre conocido como Alto Paramaconi. Sus padres son Jesús Rafael Marcano Figuera un antiguo supervisor sobresaliente de recolección de desechos sólidos y Dexys Guzmán, una secretaria experta en mecanografía y conocida por su filantropía, tiene una única hermana de nombre María Francia Marcano con quién tuvo una relación muy especial en gran parte de su infancia. Estudió educación básica en la unidad educativa Marlene Sequea de Campos, la cual culminó con grandes elogios y distinciones.

En aquellos tiempos era un entusiasta de las series de anime y manga japonés como Dragón Ball Z, los caballeros del zodiaco, Inuyasha, Shaman king, Sailor moon, etc., del dibujo manga así como películas de género de fantástico como «La leyenda magica de los gnomos» ( en la versión original The magical legend of the Leprechauns) y el club winx, algo que siente que influyó mucho en sus obras literarias y estilo literario con el pasar del tiempo. Se puede decir que su infancia se caracterizó por un contraste entre dos grandes culturas muy diferentes; por un lado su pasión por el misticismo oriental y las series de manga y anime, y por el otro su afición por el mundo feérico propio de los pueblos celtas y nórdicos.

En su adolescencia, era un joven centrado en sus estudios la mayor parte del tiempo. Culminó el bachillerato en un humilde Liceo conocido como Liceo Bolivariano «Gilda Ramírez», siendo aclamado en algunas ocasiones como un «erudito», “niño índigo” y un “genio” pero por supuesto es algo que siempre le pareció exagerado pues nunca se creyó tal cosa y por el contrario era pésimo en las matemáticas (algo que él mismo lo admite pues nunca le llamó la atención "todo aquello que tuviera que ver con números"). En aquel tiempo conoció las obras de los escritores de fantasía J. R. R Tolkien y C. S. Lewis, especialmente a través de sus adaptaciones cinematográficas. Es importante también mencionar que durante gran parte de su adolescencia y juventud se adentró casi de manera obsesiva por el mundo gótico y vampírico; ese maravilloso mundo de inmortales, especialmente por series como Buffy, la cazavampiros y muchas y variadas películas de fantasía oscura.

Pensamiento «Espiritualidad»

A pesar de haber crecido en el seno de una familia católica con el transcurrir del tiempo Jesús se alejó de todo dogmatismo, considerando que la verdadera espiritualidad está dentro de nosotros. Siempre se consideró como alguien ‘espiritual pero no religioso’ tomando inspiración especialmente de religiones y filosofías orientales como el jainismo, hinduismo, budismo, taoísmo y el confucianismo. También de pensadores que consideró ‘seres iluminados’ como el poeta persa Rumí, Eckhart Tolle, Jiddu Krishnamurti, entre otros. Pero él siente que la «Filosofía» que verdaderamente tocó su corazón fue el transcendental movimiento Falun Gong, un movimiento espiritual con miles de años originario de la mística China y que lleva practicando desde el 2019.

Obra literaria

A sus 27 años publicó sus primeras obras literarias oficialmente (aunque lleva escribiendo desde la infancia) bajo un emprendimiento por parte de varios autores en plena pandemia mundial del año 2021 conocido como el fondo editorial #Nos une la poesía (Mérida, 2021) y su obra más notable Hanasaki en ese mismo año con el cual se funda una de las corrientes más importantes de Latinoamérica junto al Realismo mágico, el Jaykismo. Jesús es miembro del sistema nacional de cultores populares de Venezuela y de la Sociedad de Poetas Andrés Eloy Blanco seccional Monagas desde el año 2024.

Su carrera como lingüista

Jesús posee conocimientos avanzados en la mayoría de lenguas orientales como japonés y chino, pero también tiene un cierto nivel de dominio en otros idiomas como coreano, tailandés, vietnamita, filipino (también llamado tagalog), sánscrito, francés, italiano. Alemán, inglés británico, Ænglisch, noruego, sueco, islandés, irlandés, gaélico escocés, y un conocimiento básico en lenguas eslavas como el ruso, las lenguas clásicas griego clásico y latín, entre otras, convirtiéndose en uno de los más grandes políglotas de su país. Cabe destacar que Jesús es el creador de la lengua artificial literaria ᚠaïry långuage; una lengua con base en el Ænglisch, el francés y antiguas lenguas celtas.

Legado

Sus obras literarias, estilo, carrera lingüística, pensamiento, y cosmovisión forman todo un universo literario y movimiento en torno al autor por lo innovador de su estilo tradicional japonés único en la región monaguense; refundo los conceptos de 'Kotodama' y el Wabi Sabi, siendo el primer haijin de su ciudad natal Maturín y uno de los principales escritores de este género en su país junto a Wafi Salih, dejando un legado no sólo en la literatura de Venezuela e Hispanoamérica sino también en la literatura universal del siglo XXI. Esto ya lo podrán notar con su obra más notable, Hanasaki escrito con una serie de poemas de estilo japonés con una marcada francofilia y romanticismo impregnado en cada verso pero también un trasfondo fantástico, místico y filosófico con una visión cosmopolita y desapegada de cualquier nacionalismo, ya que él mismo se considera "un samurái errante" sin una patria. Jesús Deja para el mundo sus haikus, ensayos, frases y pensamientos que fueron la única y verdadera riqueza que consideró que tuvo y como el mítico soldado y héroe Aquiles; su nombre ha sido inmortalizado y tallado en ‘las rocas’ y eso para él tiene un valor más transcendental que el oro y la plata.