Diseñado el circuito de la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca El trazado discurrirá por los parques de Foietes y El Moralet y combinará dureza y dificultad técnica a partes iguales

lunes, 23 de mayo de 2022, 12:02 h (CET) Sólo faltan ocho meses para que la Copa del Mundo de Ciclocross vuelva a España después de más de una década de ausencia. Será en la manga de Benidorm Costa Blanca, que se disputará en la capital turística alicantina el día 22 de enero de 2023 y ha dado un nuevo e importantísimo paso en su génesis con el diseño del circuito en el que los mejores especialistas del mundo pelearán por el triunfo.

Pascual Momparler, máximo responsable de la organización de la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca 2023, ha ultimado los detalles del trazado junto a los responsables de Flanders Classics, la empresa que gestiona la Copa del Mundo de Ciclocross por delegación de la Unión Ciclista Internacional (UCI), y de la productora de televisión que se encargará de crear y enviar la señal para que la cita benidormense pueda ser seguida en millones de hogares de todo el mundo.

El circuito sobre el que se disputará la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca contará con dos zonas de competición completamente diferenciadas. Nada más darse la salida, el pelotón entrará en el Parque de Foietes, una zona de parque urbano en el que, gracias a los muchos desniveles y zonas de césped ya existentes, se han podido crear algunos pasajes de gran dificultad técnica. Desde allí, donde también estará situada la zona de boxes, los ciclistas afrontarán una fase de pura fuerza en la que deberán salvar un importante desnivel para entrar de lleno en el Parque de El Moralet, un frondoso y exigente bosque mediterráneo en el que tendrán que hacer gala no sólo de la fuerza de sus piernas, sino también de toda su capacidad técnica.

Pascual Momparler (Organizador de la Copa del Mundo de Ciclocross – Benidorm Costa Blanca y CEO Momparler Cycling): «Es un circuito con dos puntos muy bonitos, difíciles de casar en un mismo trazado… y espectaculares. Es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en otras pruebas: muy técnico, con algunas zonas de fuerza y, sobre todo, con desnivel. Hemos buscado el máximo desnivel posible para que gane el ciclista que demuestre ser el más fuerte y el más habilidoso a la vez. La primera parte del recorrido, que transcurre por el Parque de Foietes, es la más técnica. Allí, los ciclistas tendrán que competir por tramos contraperaltados, pasar por diversos obstáculos, subir escaleras… La segunda nos mete de lleno en un bosque mediterráneo, y es ahí donde al corredor le puede fallar ‘el motor’ o le pueden abandonar las fuerzas en las últimas vueltas».

Felipe Orts (Ciclista de Burgos-BH): «Es un circuito bastante completo, con una primera zona muy revirada desde la que se encara hacia el bosque con una parte bastante dura. Hay zonas en las que tocará ir a pie, con tablones, con banco de arena, con una parte muy dura, con otra muy técnica… al final, eso es lo que se busca en un ciclocross. La zona del bosque es una parte mucho más rápida mientras que la zona de abajo, en el Parque de Foietes, tiene más dificultad técnica. Creo que va a ser un circuito muy vistoso de cara al público. Siendo la carrera de casa, no puedo ponerle otra nota que no sea un diez».

