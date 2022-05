Audiopoemas de Serial Experiments Lab para adaptarse a las nuevas tecnologías Emprendedores de Hoy

Las nuevas tecnologías digitales han obligado a diversos sectores a encontrar medios de adaptación, para acoplar sus contenidos a los formatos y a las herramientas actuales.

Uno de estos ámbitos es la poesía que, lejos de retroceder ante al avance digital, ha encontrado en este entorno una nueva serie de medios, canales y recursos para experimentar.

Así lo demuestra Serial Experiments Lab, una plataforma web que genera y difunde varios tipos de experimentos sensoriales, en los cuales los poemas se combinan con los recursos tecnológicos digitales, como el audio y las herramientas multimedia, para generar experiencias sensoriales únicas, como las que despiertan sus audiopoemas.

Palpar la textura del sonido, mediante estos artefactos poéticos La poesía suele estar dominada típicamente por la palabra, pero si hay algo que no caracteriza a los contenidos de Serial Experiments Lab es justamente lo típico. Por esta razón, su propuesta de audiopoemas lleva este ámbito creativo a una nueva dimensión, donde la poesía se compone de texturas auditivas, elaboradas por música y sonidos, y los poemas, desde su noción clásica, se transforman en artefactos poéticos, que despiertan un infinito número de reacciones sensoriales en el oyente.

Para generar estos artefactos, los recursos digitales representan una herramienta sumamente útil, capaz de resignificar los conceptos más convencionales de la poesía, hacia una perspectiva enfocada en la generación de experiencias virtuales, las cuales despiertan una gran cantidad de sensaciones que recorren todo el cuerpo de los oyentes. De este modo, incluso la misma noción del lector se transforma en estos experimentos, ya que su papel no es tanto el de un intérprete que descifra el significado de los versos, sino el de un interlocutor que vive la poesía como una experiencia multisensorial.

Un portal donde el arte se transforma en una experiencia En Serial Experiments Lab, los usuarios encuentran experiencias en lugar de simples contenidos o lecturas. Sus diferentes propuestas revierten o transforman el sentido convencional de la poesía por medio de experimentos, con los códigos y formatos multimedia de las herramientas digitales, lo cual deriva en expresiones como poesía gráfica, introspecciones audiovisuales, poesía colectiva y experiencias virtuales participativas.

Todas estas propuestas representan contenidos altamente interesantes para quienes buscan en el arte y en la poesía una experiencia sensorial más allá de la transmisión de contenidos, donde el papel de lector les permita vivir y participar del texto poético en algún sentido. Este concepto es el que caracteriza a los experimentos de Serial Experiments Lab, los cuales aprovechan el potencial de los recursos digitales y la interacción virtual para jugar con la expresión poética de un modo en el que los interlocutores pueden sentirse estimulados, involucrados e incluso partícipes de la expresión creativa.



