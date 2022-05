iMorosity apuesta por la diversidad sumándose como colaborador de la Asociación Home of Trans Emprendedores de Hoy

lunes, 23 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

iMorosity, una de las empresas líderes en solucionar los problemas con los ficheros de morosidad del país, se enorgullece de anunciar su colaboración con la Asociación Home of Trans.

Esta asociación creada recientemente en Bilbao, se ha constituido “por y para las personas transgénero”, así lo cuenta su presidenta, Aitziber Goikoetxea.

Oportunidades para toda persona Uno de los principales objetivos de esta asociación es facilitar la inserción laboral de las personas transgénero, ya que, desgraciadamente, en muchos casos, son excluidas socialmente sufriendo muchas dificultades para encontrar empleos, aun siendo personas perfectamente cualificadas.

Home of Trans pretende romper con esta barrera, ofreciendo prácticas y empleos con empresas de múltiples sectores a todas las personas transgénero que estén interesadas. Toda empresa colaboradora de esta asociación se compromete a dar empleo y oportunidades laborales a cualquier persona que esté cualificada para el mismo, sin importar el género con el que se identifique. Muchas personas trans ven en Home of Trans la oportunidad de continuar o, incluso, comenzar con sus carreras profesionales sin ser juzgadas por su condición. De esta forma, pretenden enfocarse en ofrecer ayuda a la comunidad trans comprendida entre la adolescencia a la adultez.

“Quiero hacerles entender que todo aquel que estudie podrá tener un empleo en alguna de las empresas colaboradoras, porque no les juzgarán”, apunta Aitziber Goikoetxea.

Apostando por la diversidad iMorosity se suma a esta iniciativa como una empresa colaboradora que apuesta por la diversidad y anima a más empresas a que sigan su camino. De hecho, no es la primera vez que esta asesoría colabora con colectivos que defienden la igualdad de derechos y diversidad, ya que así lo ha estado haciendo durante años con la Fundación Vicente Ferrer.

Otra de las grandes innovaciones que irá de la mano de esta asociación es la tienda “Translengerie”. Se trata de un e-commerce liderado por Silvia Matos, la mano derecha de Aitziber, que diseña y confecciona lencería adaptada a las necesidades de las personas transgénero.

En junio se celebra “La semana de la diversidad” donde Home of Trans participará mediante un desfile creativo y diversas charlas a las que esperan que acudan cientos de personas.



