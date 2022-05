Crear un negocio de cerrajería con los consejos de Bamug Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 14:14 h (CET)

La profesión de cerrajero existe desde hace tiempo y, gracias al avance de la tecnología, sus servicios han evolucionado. Ya no solo se trata de cambiar cerraduras y copiar llaves, sino que ha pasado a ser una industria especializada en instalaciones, sistemas de seguridad electrónicos y mantenimiento de herrajes.

Debido a la alta demanda de este tipo de servicios, abrir un negocio de cerrajería se ha convertido en una clave para aumentar los ingresos. Es por este motivo que, en el blog Bamug, aparecen algunos consejos útiles para crear un negocio de cerrajería.

¿Cómo crear un negocio de cerrajería con éxito? De acuerdo con Bamug, en un mundo donde los sistemas de seguridad se van perfeccionando, es necesario adecuarse a los cambios. Esto se refiere a que, para que un negocio de cerrajería tenga éxito, debe ir más allá de los servicios básicos. Por lo tanto, aprender a realizar la instalación de equipos automatizados es una manera de mantenerse actualizado y tener clientes continuamente. Esto no quiere decir que se deban dejar de lado los antiguos servicios, como sacar una llave o destrabar una cerradura, sino que el negocio no debe estar limitado a una zona de confort.

La atención al cliente también es un aspecto clave para llevar adelante el negocio. Una buena comunicación y prestar atención a sus necesidades es una vía sencilla para ofrecer un servicio de calidad. También es necesario que se cumplan los acuerdos previos con respecto a las fechas, bien sea para una cotización o para hacer el trabajo. Los planes pueden cambiar, pero notificar con antelación muestra el respeto que se tiene hacia el cliente.

Además, se debe tener en cuenta que, de manera general, quienes solicitan un servicio de cerrajería lo hacen por una urgencia o por necesidad de reforzar su seguridad. Mantener una buena atención hacia el cliente es fundamental para fidelizarlo.

Conseguir nuevos clientes para la cerrajería Además de adecuar los servicios a las necesidades de los clientes, Bamug considera que es necesario ajustarse a las estrategias de mercadeo. El internet abarca cada vez un mayor espacio, obligando a los negocios a digitalizarse. De hecho, se estima que un 60 % de la población global se conecta a internet y al menos un 48 % cuenta con teléfonos inteligentes. Por lo tanto, tener presencia en la red es un buen paso para dar a conocer el negocio.

Facebook tiene el mayor número de usuarios registrados. Crear una página en esta plataforma puede ayudar a ofrecer servicios y productos de cerrajería. Aparte, esta herramienta permite comunicarse con los clientes de manera directa.

Instagram es la plataforma más usada para el impulso de negocios emergentes. Esta red social crece a diario y cuenta con herramientas versátiles para conectar a las personas. Hacer publicaciones en el perfil y utilizarlo como catálogo es una buena opción.

Por su parte, un gran número de personas utilizan a diario WhatsApp y es una forma de captar la atención de los clientes. Además, ofrece la posibilidad de crear catálogos, colocar horarios de atención y respuestas automatizadas.

Con estos consejos y trucos, Bamug pretende enseñar la mejor forma de crear un negocio de cerrajería y convertir este emprendimiento en un negocio independiente y rentable.



