La importancia de externalizar los servicios para poder reclamar los impagos/deudas, por Dual Asociados Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 13:09 h (CET)

En la actualidad, existen compañías dedicadas a gestionar deudas o impagos de una manera amistosa y judicial, que buscan beneficiar a las entidades financieras o particulares. Lo más pertinente en estos casos es la externalización del servicio, una táctica corporativa que se implementa con el objetivo de subcontratar a especialistas enfocados en la recuperación de deudas comerciales de manera amistosa y que buscan una rápida solución de la situación financiera.

Dual Asociados es una compañía europea que se enfoca en respaldar a los clientes que requieren los servicios de un grupo de profesionales que implemente todas las herramientas necesarias para gestionar un recobro.

¿Por qué es importante externalizar los servicios para reclamar deudas? Las compañías realmente comprometidas con los procesos de recobro son eficientes y no improvisan al momento de conseguir el pago de la deuda. Por este motivo, empresas como Dual Asociados, buscan una concertación de manera directa, respetuosa y amistosa con los morosos. Hoy en día, los profesionales en recobro de deudas no abundan en el mercado, por lo que acudir a los servicios integrales y éticos de especialistas como Dual Asociados, se convierte en una alternativa para gestionar estos impagos de manera práctica y eficaz. Asimismo, el servicio de recuperación de impagos de Dual Asociados, incluye la reclamación de la cuantía desde 1.000 € y dispone de una tasa de éxito superior al 95 %. De igual manera, en caso de que se llegue a un acuerdo satisfactorio con el deudor por vía amistosa, la compañía solamente cobra un 10 % más IVA de lo recuperado.

Detalles sobre la gestión amistosa de impagos de Dual Asociados Una vez concertada la contratación de los servicios de Dual Asociados, la empresa se encargará de la asignación de un especialista para gestionar el caso a empresas, autónomos o particulares. Dual Asociados reclamará personalmente al moroso el pago de la deuda antes de acudir a los tribunales. Adicionalmente, uno de los objetivos que quiere lograr Dual Asociados con la gestión amistosa de deudas, es reconducir la situación para que las personas morosas puedan reactivar su actividad comercial con la entidad o particular que se endeudaron, siempre y cuando la deuda sea pagada a tiempo y sea justificada. Por otra parte, Dual Asociados efectúa un estudio de viabilidad gratuito antes de tomar la determinación de aceptar un caso, con el fin de investigar al moroso y conocer las alternativas de éxito en la gestión de impagos. En definitiva, Dual Asociados es un despacho que asesora a otras compañías y a particulares en la reclamación de impagos amistosos y judiciales de forma eficiente, honesta y transparente.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.