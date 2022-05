If7Sports, la aplicación que ayuda a crear vínculos mediante la práctica del deporte Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de mayo de 2022, 12:54 h (CET)

Haciendo ejercicio se puede conocer a un nuevo círculo de amistades, ya que se identifica rápidamente a personas con intereses comunes a los propios.

Resulta muy conveniente cuando, por razones profesionales o personales, se llega a una nueva ciudad. If7Sports es la respuesta a esta creciente necesidad de las personas. Se trata de un sitio web y aplicación que organiza partidos por la mañana y por la tarde de fútbol amateur. Ellos se encargan de crear los equipos con 14 integrantes y proveen toda la logística para la realización de los partidos.

Ser jugador de fútbol amateur en tan solo un clic Israel Sevillano es el CEO de esta iniciativa que tiene como objetivo integrar a las personas a través de la organización de partidos de fútbol. Para participar, los interesados deben apuntarse en la plataforma web o en la aplicación. Hay partidos por la mañana y también en horario vespertino para todos aquellos que trabajan o estudian.

Como organizador, If7Sports aporta todo lo que tiene que ver con chalecos, petos y balones. Además, es el encargado de proveer el campo de juego con las condiciones idóneas para que las actividades puedan desarrollarse de forma idónea y disfrutarse.

Este emprendedor recuerda que la práctica de fútbol genera una serie de beneficios al organismo, tanto en lo físico como en lo psicológico. Estimula la fuerza, los niveles de resistencia, la generación de masa muscular y la coordinación motriz del organismo. Ayuda a controlar el peso y a reducir el estrés, por lo que es ideal para los profesionales y estudiantes agobiados por la rutina diaria.

El importante apoyo de la tecnología Aunque la plataforma If7Sports promueve la realización de partidos de fútbol amateurs, no quiere decir que todo se lleve de manera informal. Al contrario, se aprovechan los recursos tecnológicos disponibles en la actualidad para que los jugadores obtengan beneficios adicionales. Un ejemplo de ello es el uso de la inteligencia artificial.

Los jugadores disponen del servicio de grabación con inteligencia artificial y cámara de acción para que puedan revivir sus mejores hazañas y analizar su nivel. La plataforma también ofrece el perfil de los otros integrantes de los equipos para así poder evaluar las fortalezas de sus compañeros. If7Sports sube los videos de sus eventos a YouTube, desde donde los participantes pueden revivirlos y enviarlos a sus conocidos y familiares.

El CEO de If7Sports afirma que al integrarse en esta comunidad, los jugadores obtienen una serie de beneficios, como la adquisición de bonos. Estos permiten abaratar los costes de inscripción en cada juego. También se pueden acumular puntos por llegar temprano a los partidos y ganar premios en metálico. Asimismo, se acumulan bonificaciones por invitar a amigos y conocidos a participar en los juegos.



