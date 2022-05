José Piñeiro Corvo, un artista de los tatuajes hiperrealistas Emprendedores de Hoy

El tatuaje es un arte y, en los últimos años, su desmitificación hacia estos ha ganado su aceptación. Además, son considerados un medio de expresión, libertad y proyección de sí mismos que representan experiencias y momentos valiosos.

El realismo es una de las técnicas más admirables y complejas que solamente los mejores estudios y artistas profesionales del tatuaje consiguen con éxito. Los tatuajes realistas cautivan por su fuerza y arriesgada apariencia. Jose Piñeiro Corvo es un tatuador de amplia trayectoria en el tatuaje realista que ha trabajado con reconocidos estudios en USA y Europa.

Jose Piñeiro, artista del tatuaje, se encuentra recorriendo mundo y dejando huella Jose Piñeiro es un profesional artista del tatuaje realista e hiperrealista. Ha viajado a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Islandia y, por supuesto, a diferentes ciudades de España. Ha trabajado de la mano de prestigiosos estudios, entre los cuales resaltan The Seànce Tattoo Parlour, en Philadelphia, Pensilvania y Art Faktors, en Bremen, Alemania.

Piñeiro es un profesional en la técnica del realismo e hiperrrealismo con alta destreza en la realización de trabajos con textura, detalle, contrastes y diseños propios. Otro de sus fuertes es la aplicación de la técnica cover up, que hace referencia al grabado de tatuajes nuevos sobre tatuajes viejos. Este procedimiento se solicita por tatuajes en mal estado, un mal resultado o que, simplemente, ya no gustan. Es un trabajo muy preciso que consigue desfigurar el diseño anterior sin que repercuta en el resultado del nuevo. Piñeiro se ha dedicado a viajar y hacer nombre en la profesión del tatuaje; su pasión.

Un nómada del tatuaje El artista Jose Piñeiro es un aventurero profesional, el tatuador no trabaja desde un estudio o local fijo, sino que recorre ciudades conquistando con su trabajo y captando la atención de los aficionados al tatuaje. Así ha desarrollado su experiencia y ha conseguido posicionarse en la opinión popular. Su plataforma más importante de reconocimiento es su cuenta de Instagram: @pineirocorvo_tattoo_art, donde los interesados pueden apreciar su estupendo trabajo.

Sus mayores inspiraciones en realismo son el arte gótico, la antigüedad clásica, animales y criaturas celestiales. No hay reto imposible para este artista, su trabajo se adecúa a cualquier solicitud.

La dinámica de recorrer ciudades ha funcionado bastante bien, puesto que, de este modo, Piñeiro ha conseguido extender sus horizontes y captar nuevos clientes. La colaboración y experiencia desarrollada con diferentes estudios profesionales del tatuaje lo ha catapultado. Hoy en día, muchos desean tener el placer de que el artista imprima su trabajo en sus pieles.



