Los beneficios de la Digesdina de Direct Nutrition para mejorar la digestión

jueves, 19 de mayo de 2022, 15:52 h (CET)

Los problemas digestivos son muy comunes en las personas hoy en día y, para tratarlos, muchos recurren a productos elaborados a partir de diferentes componentes químicos que en algunos casos pueden ser contraproducentes.

Sin embargo, existen otras alternativas, como los productos formulados a base de ingredientes naturales, que funcionan muy bien, incorporando propiedades y principios activos que ayudan a mantener una buena salud digestiva. Uno de ellos es Digesdina Plus, un multicomplejo de la marca Direct Nutrition, cuyos ingredientes son todos de origen natural, capaz de mejorar digestión eficazmente y aportar una gran variedad de beneficios que mejorarán la salud y la calidad de vida.

Un complemento natural con propiedades y beneficios excepcionales Digesdina Plus es un complemento alimenticio multicomplejo que está formulado con extracto natural potenciado de aloe vera, del tipo Barbadensis Miller en un ratio de 200:1, junto a otras plantas tales como el regaliz, hinojo, malvavisco, romero, jengibre y melisa. Todas ellas tienen en común el uso que tradicionalmente se les ha dado a lo largo de siglos en diferentes culturas, para mejorar digestión. La razón es que naturalmente cuentan con muchas propiedades, como por ejemplo su acción altamente digestiva, efecto antiinflamatorio, colagogo y recuperador de la mucosa gástrica. Pero, además de eso, la fórmula de este complemento también incorpora agua de mar y fructooligosacáridos, que aportan oligoelementos catalíticos al organismo y polisacáridos antioxidantes que evitan la oxidación de los ácidos grasos. Todas estas características, ingredientes y propiedades conforman un producto que no solo es natural y seguro, sino que además funciona y es eficaz para mantener una óptima salud digestiva.

Beneficios de Digesdina Plus Los beneficios que ofrece este producto de la marca Direct Nutrition son principalmente tres. El primero de ellos es que es un complemento que ayuda a una mejor digestión de los alimentos, gracias fundamentalmente a la acción del regaliz, romero, melisa y jengibre. En segundo lugar, gracias a los polisacáridos de la fórmula de Digesdina, contribuye a la salud intestinal ayudando a que funcione de manera óptima y se absorban mejor los nutrientes. Por último, está el valioso efecto que tiene sobre la salud inmunológica, fortaleciendo el sistema inmune y mejorando su respuesta ante amenazas que ingresen al organismo. Lo mejor es que, al ser un complemento natural, no produce ningún tipo de efecto secundario, haciéndolo útil no solo para adultos, sino también para niños en edades superiores a los 6 años.

La dosis recomendada de Digesdina es de un vasito dosificador equivalente a 20ml, preferiblemente por la mañana en ayunas y alrededor de 20 minutos antes de las siguientes comidas para mejorar la digestión. Ahora bien, si lo que el usuario desea es mejorar su salud intestinal e inmunitaria, la dosis se tomará fuera de las comidas. En niños, la dosis debe ser de solo 5ml.

A través de Digesdina de Direct Nutrition, las personas con problemas digestivos pueden mejorar su calidad de vida sacando el máximo partido a todo lo que la naturaleza ofrece.



