Vin Doré 24K, un vino espumoso único presente en los eventos más prestigiosos Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 13:30 h (CET)

Apostar por un producto innovador no es fácil para las empresas. No obstante, la determinación y la constancia pueden hacerlo posible. Ejemplo de ello es la marca Vin Doré 24K, un vino espumoso elaborado con el método Champanoise que, a día de hoy, está considerado como la bebida con más glamour del mundo. Diego Suárez Liceras, el presidente de la compañía, dedicó más de tres años para lograr una fórmula única de polvo de oro de 24 quilates para que todos sus productos fueran únicos, y esta entrega lo llevó a conseguir tal distinción. Al combinarlo con sus bebidas, han obtenido como resultado vinos y espirituosos exclusivos que se han convertido en los favoritos de muchos famosos.

Un ingrediente único en el mundo Vin Doré 24K es una bebida que forma parte de la gama gastronómica de lujo más importante del mundo, ya que su polvo de oro es una fórmula patentada, única a nivel mundial, que imprime un toque de elegancia y distinción a cada copa. Este ingrediente también se caracteriza por ser beneficioso para la salud, ya que aporta propiedades antioxidantes para la piel, retrasa el envejecimiento, es afrodisíaco y ayuda en la prevención del cáncer. El polvo de oro de 24K no altera el sabor del vino; este conserva todos sus matices y la calidad de su sabor. Según su creador, Diego Suárez Liceras, el objetivo de encontrar un elemento diferenciador, frente al dominio francés en el mercado del vino y el champán, era lograr un toque de glamour y distinción sin precedentes. Vin Doré 24K abrió un nuevo horizonte en este sector con productos de lujo que lograron una rápida expansión en el mercado.

Presente en los eventos más prestigiosos Vin Doré 24K se elabora en Villanueva de Alcardete, en Toledo, siguiendo un riguroso y estricto proceso. El vino se fermenta sobre lías durante un mínimo de 36 meses, y se degüella de forma artesanal. Finalmente, el polvo de oro se introduce junto al licor de expedición con jeringuilla y de forma manual. El oro se mantiene en suspensión más de 8 minutos en la botella y de forma indefinida en la copa, ofreciendo un espectáculo visual único.

Estas características lo han convertido en uno de los vinos más utilizados en eventos de elegancia y lujo, y en uno de los más solicitados por celebridades como Brad Pitt, Cristiano Ronaldo o Floyd Mayweather, entre muchos otros. Aparte de su atractivo tono dorado, sus variedades de uva sauvignon blanc, airén y macabeo proporcionan un emboque fresco y afrutado, con ligero toque de amargor que potencia el sabor, haciéndolo muy agradable al paladar gracias a su burbuja fina. Por ello, es considerado un vino de gran calidad con una calificación de 94/100 en la Guía Peñín de los vinos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.