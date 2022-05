​Ethereum, la gran plataforma digital del mercado de las criptomonedas Destaca especialmente por los llamados contratos inteligentes o 'smart contract' Redacción

jueves, 19 de mayo de 2022, 08:27 h (CET) Las criptomonedas están pleno auge. En la actualidad, las monedas digitales ya son una realidad con la que estamos cada vez más familiarizados, son una alternativa que, como el dinero convencional, también sirve para adquirir servicios o productos y como fuente de inversión.



Este dinero digital, no físico, permanece y se intercambia en la red como un dato electrónico, sin depender de bancos centrales ni gobiernos. Esto último puede llevar a pensar que cualquier transacción económica con criptomonedas corre un serio riesgo, sin embargo, nada más lejos de la realidad, ya que el dinero virtual posee un registro o clave cifrada que garantiza la seguridad y fiabilidad de todas las operaciones realizadas con él.

Una de las criptomonedas de mayor auge en el momento es Ethereum. En realidad, técnicamente, Ethereum es una plataforma con su propio dinero llamado Ether, conocido como ETH, la denominación que habitualmente se utiliza para el pago en la red. La seguridad de esta criptomoneda es una de sus grandes ventajas, ya que al estar basada en la cadena de bloques (o blockchain) está protegida contra la manipulación.

Ethereum es la segunda criptodivisa más importante y conocida a nivel mundial, después de Bitcoin, la primera moneda digital que apareció en el mercado. Pero Ethereum posee características que marcan grandes diferencias con Bitcoin. De hecho, Ethereum es conocida como la ‘gran computadora de blockchain’. Esto es así porque va mucho más allá de lo que conocemos como moneda digital, ya que se trata de una plataforma que proporciona la posibilidad de construir, por ejemplo, puentes de pago, tokens digitales o contratos inteligentes, entre otras cuestiones.

Los contratos inteligentes o smart contract no son contratos en el sentido tradicional. Son códigos o programas que se ejecutan en la blockchain de Ethereum, tratándose de una especie de cuenta con gran capacidad para ejecutar acuerdos entre múltiples entidades. Esta modalidad de contratos tiene, entre otros aspectos, finalidad proporcionar una seguridad superior a la ley de contrato tradicional y reducir costes de transacción asociados a la contratación. En definitiva, el sector de las criptomonedas tiene en Ethereum una herramienta especialmente útil, ya que su blockchain se propone como plataforma sobre la que construir otros proyectos.

Un poco de historia

La plataforma Ethereum nació en el año 2015. Su fundador es Vitalik Buterin, un programador de nacionalidad ruso canadiense que se ha convertido en el criptomillonario más joven del mundo.

Cómo comprar ETH

Comprar esta criptomoneda es muy sencillo. Páginas como Kriptomat facilitan la entrada al mundo de las criptodivisas, permitiendo que incluso los más inexpertos puedan acceder fácilmente al universo de las monedas digitales.

El proceso comienza abriendo una cuenta gratuita en Kriptomat y verificándola mediante algún documento identificativo. A partir de ese momento ya se puede realizar la primera compra. Además, la plataforma de Kriptomat está diseñada para proporcionar toda la información y las herramientas necesarias para tomar las decisiones más oportunas. Por otra parte, mediante un práctico gráfico nos permiten comprobar en tiempo real los precios de Ethereum.

