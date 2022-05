Ventajas de comprar muebles de oficina de segunda mano, por Factory Oficina Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de mayo de 2022, 08:00 h (CET)

Obtener muebles usados puede suponer una inversión inteligente para quien obtiene dichos bienes. No obstante, muchas personas siguen sin entender por qué resulta beneficioso comprar muebles de oficina de segunda mano.

Dicha incógnita es respondida por expertos alrededor del planeta que señalan esta estrategia como una eficiente manera de contribuir al cuidado del medioambiente y a la reutilización de las materias primas.

Una compañía centrada en este sector es Factory Oficina, que comercializa mobiliario de oficina usado, reacondicionado y reciclado un 70 % más barato que los muebles nuevos. Además, ofrece 1 año de garantía y entrega sillas higienizadas y retapizadas con ruedas nuevas.

Todos los beneficios de comprar muebles de segunda mano Al crear una empresa o renovar su planta física se incurren en altos costes que suponen un gasto que no pasa desapercibido. El mobiliario de oficina es fundamental para afianzar las relaciones profesionales y llevar a cabo el ejercicio profesional convenientemente. Por ello, es importante disponer de muebles de calidad que proporcionen funcionalidad y una estética idónea para el ambiente laboral.

Comprar muebles usados supone un ahorro de dinero evidente, pero también permite aprovechar mobiliario de ocasión a un bajo coste que nuevo sería excesivamente costoso. La integración de estos muebles en la oficina permite que se ponga en práctica una correcta distribución de los espacios y se contribuya a la imagen profesional de la empresa.

Al ser reutilizados, los muebles de segunda mano aumentan su vida útil y tienen un enfoque sostenible que ayuda a reducir el desperdicio y la emisión de gases contaminantes a la atmósfera que ocurre al fabricar mobiliario nuevo.

¿Cómo comprar muebles de ocasión de calidad por un bajo coste? Los muebles usados pueden ser restaurados para mejorar su eficiencia y aumentar su longevidad. Es recomendable adquirirlos en sitios especializados y profesionales que tengan buena atención posventa y garantía. En Factory Oficina ofrecen este tipo de mobiliario a precios asequibles con un sello diferencial que les ha consolidado como un referente en el sector, ya que disponen de muebles como mesas, cajoneras y sillas que responden eficazmente a las exigencias del mercado. Los muebles de ocasión de esta tienda pasan por un exhaustivo proceso que examina cada mobiliario para comercializarlo con la calidad de un mueble nuevo, pero a bajo coste.

En países como España, la compraventa de muebles usados se ha visto impulsada por la pandemia, lo que ha permitido que 2021 haya cerrado como un año de alto crecimiento para este sector. Los pronósticos de expertos estiman que para 2025 este mercado superará los 40.000 millones de euros a nivel mundial.



