Sambito Digital, expertos en crear una identidad de marca visual completa, basada en los objetivos, valores y necesidades de marca Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de mayo de 2022, 17:37 h (CET)

Una de las principales prioridades de las empresas debe ser la creación de la identidad de marca. Esta resulta imprescindible para poder diferenciarse de la competencia y destacar ante el público objetivo. Gracias a ello, es posible atraer clientes potenciales y, en consiguiente, concretar ventas de un producto o servicio.

Este procedimiento no se debe hacer por cuenta propia si no se tiene la experiencia previa. Al contrario, debe dejarse en manos de profesionales para que todo salga a la perfección. En España, existen varios sitios de referencia a los que se pueden acudir, uno de ellos es Sambito Digital, una agencia de marketing digital 360.

¿Qué es la identidad de marca y cuál es su importancia? La identidad de marca no es más que la creación de todos los elementos que describen a una empresa, entre ellos, los valores, filosofía, orientación, objetivos, misión, visión, entre otras, que ayudan a definir la esencia de una organización.

Hoy en día, dado al auge de la digitalización, se le da un papel protagonista a la identidad de marca visual, la cual está conformada por el logo, la paleta de colores, la tipografía, las fotografías, las ilustraciones, los patrones y texturas. Los últimos cuatro elementos son imprescindibles para las redes sociales que en la actualidad juegan un papel importante para las compañías.

Cuando se establece una identidad de marca, hay que apelar a la originalidad y a la singularidad para que pueda llamar la atención de las personas, pero también debe ser muy impactante para que los prospectos reconozcan a determinadas empresas cuando estén tomando una decisión de compra.

Definir una marca a través de elementos visuales es una estrategia práctica para que los clientes la identifiquen a primera vista y que, incluso, con el tiempo, esa identidad sea capaz de quedarse en su cerebro a la hora de adquirir ya sea un servicio o un producto.

El trabajo de Sambito Digital a la hora de crear una identidad de marca En la agencia de marketing Sambito Digital son especialistas en crear identidad de marca visual completa, basada en los objetivos, valores y necesidades de una empresa, apoyándose en un diseño estratégico para desarrollar una ruta de acción que permita dar con todos los elementos capaces de marcar la diferencia.

La agencia garantiza que el equipo encargado de hacer branding es capaz de mostrar la esencia de una compañía a través de vídeos, fotos, frases o colores. La misma tiene una metodología de trabajo específica. Antes de todo, se entrevista al cliente para saber lo que desea que su marca refleje, después se hace un análisis de la competencia y se desarrolla la propuesta. El resultado final se entregará después de que el cliente esté 100 % satisfecho. Los interesados en contactar a la agencia de marketing pueden consultar su página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.